Milli Dayanışma Kanunu yürürlükte! Başkan Erdoğan: "Aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz"

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) tarihi bir mutabakatla 467 milletvekilinin kabul oyu verdiği "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Toplumsal huzur, milli birlik ve terörün tamamen tasfiyesini amaçlayan kanun; örgütün silah bırakmasının MGK kararıyla teyidinden, hukuki süreçlerin ertelenmesine ve takip kurulunun yapısına kadar önemli düzenlemeler içeriyor.

MİLLİ GÜVENLİK KURULU (MGK) TEYİDİ ŞART

Kanunun uygulanması için ilk ve en önemli şart, PKK/KCK terör örgütünün fiili varlığına son verdiğinin ve elindeki tüm silah ile mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanması olacak.

SORUŞTURMA VE İNFAZIN ERTELENMESİ ŞARTLARI

MGK kararının ardından yürürlüğe girecek adli süreçlerin detayları şu şekilde belirlendi:

Kasten Öldürme ve Ağır Suçlar Hariç: Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçları ile 1 Haziran 2005 öncesinde işlenen müebbet/ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlar erteleme kapsamı dışında tutuldu.

15 Yıl ve Altı Cezalar: Üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlarda soruşturma, kovuşturma ve infazlar 5 yıl süreyle ertelenecek.

15 Yıl Üzeri ve Müebbet Cezalar: 15 yıldan fazla hapis, müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda erteleme süresi 10 yıl olacak.

Tekrar Suç İşleme Durumu: Erteleme süresi içinde yeniden terör suçu işlenmesi halinde erteleme kararı kaldırılarak adli süreç ve infaz kaldığı yerden devam edecek. Süre suçsuz geçirilirse davalar düşecek.

SÜRECİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI BAŞKANLIĞINDAKİ KURUL YÖNETECEK

Kanun kapsamındaki faaliyetlerin takibi ve değerlendirilmesi amacıyla özel bir Kurul oluşturulacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında toplanacak kurulda; Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri yer alacak.

Ayrıca TBMM Başkanlığı bünyesinde de süreci izlemek ve tavsiyelerde bulunmak üzere "İzleme Komisyonu" kurulacak.

BAŞVURU SÜRESİ 6 AY

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen örgüt mensuplarının, MGK kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasını takip eden 6 ay içinde bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya Kurul tarafından görevlendirilen kurumlara yazılı müracaatta bulunmaları gerekiyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklaması:

"HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

"Gazi Meclisimizde tarihi bir mutabakat örneği olarak 467 milletvekilimizin desteğiyle kabul edilen ve bugün itibarıyla yürürlüğe giren Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan bu önemli adımda emeği geçen: Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna… Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a… AK Parti Grubundaki kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma… Farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum. Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkısı bulunan devletimizin kurumlarını ve görevlilerini tebrik ediyorum. "SÜRECİ AYNI SAMİMİYET VE TİTİZLİKLE YÖNETMEYE DEVAM EDECEĞİZ" Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere, milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, Kanun'un belirlediği zeminde, ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz."