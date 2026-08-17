Çocuk suçlarına yeni dönem! Bıçağa yasak, dijitale takip

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a eklenen düzenlemeyle, ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi suretiyle çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÇOCUKLARIN CEZA SORUMLULUĞUNDA DEĞİŞİKLİK

Türk Ceza Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "on iki yıldan on beş yıla" ibaresi "on üç yıldan on sekiz yıla","dokuz yıldan on bir yıla" ibaresi "on yıldan on iki yıla", "yedi yıldan" ibaresi ise "dokuz yıldan" şeklinde değiştirildi.

Üçüncü fıkrada yer alan "on sekiz yıldan yirmi dört yıla" ibaresi "on dokuz yıldan yirmi yedi yıla", "on iki yıldan on beş yıla" ibaresi "on beş yıldan on sekiz yıla", "on iki yıldan fazla" ibaresi de "on beş yıldan fazla" şeklinde değiştirildi.

Somut olayda kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ile daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm edilmiş olma hususlarından biri ya da birkaçı göz önünde bulundurulacak.

Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen, 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmayabilecek. Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş ancak 15 yaşını doldurmamış ve ceza sorumluluğu bulunan kişiler hakkında ise ikinci fıkra hükümleri yerine üçüncü fıkra hükümleri uygulanabilecek.