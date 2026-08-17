Başkan Erdoğan Trump ile görüştü: Diplomasi ve bölgesel istikrar vurgusu
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı, liderlerin bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığını, Erdoğan'ın diplomasi ve barış mesajlarını ilettiğini duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.
"İRAN-ABD GERİLİMİNDE DİPLOMASİDEN YARARLANILMALI"
Görüşmede bölgesel gerilimlere dikkat çeken Başkan Erdoğan, ABD ile İran arasındaki gerginlikte diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu ifade etti. Müzakere ve görüşmelerin sürmesini temenni ettiğimizi belirten Erdoğan, Türkiye'nin bölge barışına katkı sağlamak adına çabalarına aralıksız devam edeceğini dile getirdi.
ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI VURGUSU
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan ile birlikte imzaladığı Ortak Savunma Anlaşmasına da değindi. Erdoğan, söz konusu anlaşmayla birlikte bölgesel istikrar ve güvenliğin tesisi adına güçlü bir duruş sergilediğimizi vurguladı.
GAZZE'DE İKİNCİ AŞAMA VE İSRAİL UYARISI
Gazze'deki insani durum ve barış sürecinin de değerlendirildiği görüşmede Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği bu kritik dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığına dikkat çekti.
Erdoğan, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışın sağlanması ve Gazze'nin yeniden imarı doğrultusunda atılacak tüm adımlara destek verilmesinin sürdürüleceğinin altını çizdi.
Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderler görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiğimizi ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanımız, Pakistan ve Suudi Arabistan ile birlikte imzaladığımız Ortak Savunma Anlaşması'yla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediğimizi ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesini hedeflediğimiz bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğimizi vurguladı.