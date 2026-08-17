Gündem Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri! Başkan Erdoğan Andy Burnham ile görüştü: İşte masadaki başlıklar

İKİLİ İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın başta savunma sanayi olmak üzere her alanda iş birliğinde önemli aşamalar kaydettiğini, iki ülkenin imzaladığı Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi ile Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'nin önemli olduğunu, ticaret hacminin artırılması ve yatırım alanlarında da hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.