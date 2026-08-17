Gündem Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri! Başkan Erdoğan Andy Burnham ile görüştü: İşte masadaki başlıklar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken, Erdoğan yeni görevi nedeniyle Burnham'ı tebrik etti. Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın başta savunma sanayi olmak üzere tüm alanlarda güçlendirilmesi ve ticaret hacminin artırılması için iş birliğinin sürdürüleceğini belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderler görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
YENİ GÖREVE TEBRİK
Başkan Erdoğan, Başbakan Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik ederken, önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti.
İKİLİ İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın başta savunma sanayi olmak üzere her alanda iş birliğinde önemli aşamalar kaydettiğini, iki ülkenin imzaladığı Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi ile Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'nin önemli olduğunu, ticaret hacminin artırılması ve yatırım alanlarında da hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.