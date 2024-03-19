Listeleri ta’lan’ etti!

Zeynep Bastık, söz ve müziği Mabel Matiz'e ait son şarkısı 'Lan'ı geçen hafta dinleyicileriyle buluşturmuştu. Şarkı kısa sürede Spotify, Youtube ve Apple Music listelerinde zirveyi görmüş, milyonlarca kez dinlenerek rekor kırmıştı. 'Lan'dan bir rekor daha geldi.



45. SIRADA!

'Lan' dünya starlarının yarıştığı "Spotify Global Top 50" listesine giren tamamı Türkçe ilk şarkı oldu. The Weekend, Maluma gibi uluslararası starların hemen arkasından gelen Bastık'ın yeni single'ı 'Lan', şu an dünyanın en çok dinlenen 45'inci şarkısı konumuna geldi.

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