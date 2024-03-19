Enerji verimliliğini artıran projelere destek

Enerji Bakanlığı, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destek Programı 2024 yılı başvurularını 15 Nisan'da almaya başlayacak. 2024 VAP'ta, öngörülen yatırım bedeli 3 milyon lira ve üzeri olan, aynı zamanda geri ödeme süresi en fazla 5 yıl olan proje başvuruları kabul edilecek. Bu kapsamda proje başı 1.5 milyon liraya kadar destek sağlanacak.

KİMLER YARARLANACAK?

Destek programından faydalanmak isteyen işletmelerin Enerji Bakanlığı veri tabanına kayıt olmaları ve enerji tüketim bildirimlerini girmeleri, sertifikalı enerji yöneticisi görevlendirmeleri ve ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi belgesine sahip olmaları gerekecek. Program, Sanayi Sektöründe Verimlilik ile Bina ve Hizmet Sektöründe Verimlilik olmak üzere iki bileşenden oluşacak. Sanayi sektöründe elektrik enerjisinde proje başına anlık asgari 250 kilovat, ısı enerjisinde proje başına anlık asgari 750 kilovat birim enerji tasarrufu sağlayan projeler desteklenecek.

Elektrik motorlarının verimlisiyle değiştirilmesi ve değişken hız sürücü uygulamalarına yönelik projeler, atık ısı geri kazanımına yönelik projeler, mevcut ekipmanların/ sistemlerin enerji tüketimini azaltmaya yönelik otomasyon projeleri bu kapsamda değerlendirilecek. Bina ve hizmet sektöründe de yıllık enerji tüketimi 500 TEP (ton eşdeğer petrol) ve üzerinde olan hastaneler, alışveriş merkezleri ve otellerin mevcut durumuna göre yüzde 20 enerji tasarrufu sağlayan projelerine destek verilecek. Bu projelerin, merkezi soğutma gruplarının verimlisiyle değişimi, toprak ve su kaynaklı ısı pompası konularında olması gerekecek. Başvurular, https://evdes.enerji.gov.tr adresi üzerinden alınacak.



YENİ TEKNOLOJİLER KULLANILACAK

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, VAP 2024 başvurularında enerji verimli ekipman, sistem ve teknolojilerin kullanımını destekleyeceklerini belirterek, "VAP destekleri ile dijital uygulamalar ve yeni teknolojilerin kullanımını artıracağız. Sanayimizin yeşil dönüşümünü destekliyoruz" dedi.

1.1 MİLYARLIK TASARRUF

2009'da başlatılan VAP programı kapsamında, yatırım tutarı 551 milyon lira olan 283 imalat sanayi tesisinin, uygulaması tamamlanan 550 verimlilik artırıcı projesine 139 milyon lira destek sağlandı. Bu destek sonucu yıllık 1.1 milyar liralık parasal karşılığı olan 135,77 TEP (ton eşdeğer petrol) enerji tasarrufu gerçekleştirildi. Bu tasarruf ile yıllık 513 milyon kilogram CO2 eşdeğeri emisyonun doğaya salınmasının önüne geçildi.