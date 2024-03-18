Avrupa ihracatına CANİK Europe dopingi

CANİK, Avrupa operasyonlarını yöneteceği Fransa merkezli yeni şirketi CANİK Europe'u tanıttı. İlk kez Almanya'da duyurusu yapılan CANİK Europe, CANİK'in Avrupa'daki satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerini daha etkili yürütmek üzere konumlandırıldı. Almanya'daki ENFORCE TAC ve IWA OutdoorClassics fuarlarında yerli ve milli 50'den fazla ürününü sergileyen CANİK, Avrupa ihracatına yönelik pek çok ön anlaşmaya imza atarken, ülkemizin önde gelen platform üreticilerinin Avrupa'da yürüttüğü projelerinde de yerini aldı. CANİK Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, "CANİK Europe ile birlikte Avrupa ihracatına büyük bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

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