‘Reyting kaygım yok’

Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, önceki akşam Etiler'de mekandaydı. Mekandan beraber çıkan çift, aracın içinde kısaca soruları yanıtladı. Soral, "Yemeğe geldik. Okuduğumuz projeler var. Hazırlık aşamasındayız. Sonuç olarak her şey güzel ve yolunda. Bir çok projeyi de merak edip takip ediyorum" dedi. Bir dönem televizyon dizilerinde yer alırken reyting korkusu yaşadığını dile getiren Bensu Soral, şöyle konuştu: Bende bir dönemlerde vardı o korku. Artık korkum yok ama çok güzel ve değerli bulduğum işler de kısa zamanda yayından kalkabiliyor. Artık biraz şansa verdim bu işi. Önemli olan bizlerin bu işi en iyi şekilde yapıyor olması. Devam edip etmemesi seyircinin takdiri. Ben bir sinema filmi hazırlığındayım şu an. Çok heyecanlıyım."

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