İkramiye için son 16 gün

Milyonlarca emekli Ocak ayı ile ilgili zamlı maaşlarını aldılar. Açıklanan enflasyon verileri ve öngörülere bakıldığında ise Temmuz'da da yine yüzde 30'lar civarında artışlar olması hesaplanıyor. Ancak Temmuz zamları öncesinde emekliler için ikramiye ödemeleri yapılacak. Yüzde 50 zam ile toplamda 6 bin liraya çıkartılan ikramiyelerin ilki Nisan ayının ilk haftasında ödenecek.

2-5 NİSAN'DA ÖDENECEK

Bilindiği gibi bayram ikramiyeleri Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş alan vatandaşlara ödeniyor. Yani burada ana kriter aylık alıyor olmak. Dolayısıyla emekliler açısından da aylığı ödenenler ya da hesaplanmaya başlayanlar hak sahibi oluyor. Bu yıl için ilk ikramiye Ramazan bayramı öncesi 2-5 Nisan tarihlerinde ödenecek. Yani 1 Nisan itibariyle maaş almaya hak kazanmış ya da kazanacak tüm emekliler bu ikramiyeyi alacak. Eğer EYT'liler ya da diğer sigortalılar 31 Mart gününe kadar emeklilik için başvurmuşlarsa, işlemleri bitmese de Ramazan bayramı ikramiyesini hak edecekler.

30-31 MART TATİL GÜNÜ OLUNCA!

Bu arada bu ayın son iki günü hafta sonuna rastlıyor. Bilindiği gibi bu durumlarda genelde ödeme ya da başvuru işlemleri ilk iş gününe uzatılıyor. Ancak emeklilik işlemlerinde başvurduğunuz tarih önemli olduğu için süre 1 Nisan'a uzatılmıyor. Eğer işlemleriniz 30 ya da 31 Mart'a kaldıysa SGK müdürlükleri kapalı olduğu için başvurunuzu e-devlet üzerinden online olarak yapabilirsiniz.

ZAMLAR MAAŞA EKLENİR Mİ?

Emeklilik için müracaat eden EYT'liler ve diğer sigortalıların maaşları hesaplanırken 2024 yılı içinde yapılan tüm zam ve refah payı artışları hesaba katılıyor. Örneğin Ocak ayında başvuran bir sigortalının emekli maaşı 1 Şubat'tan itibaren hesaplanacak. Bu hesaplama sırasında emekliye hem yüzde 37.57 oranındaki enflasyon artışı hem de 11.68 puanlık refah payı eklenecek. Bu emekli Temmuz'da da yapılacak artışı aylığında görecek.