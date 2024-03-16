Tandır dumanı, kadınları KOAH’a sürüklüyor

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunumla belirti veriyor. 40-50 yaşından sonra uzun süre sigara içmiş erkeklerde ortaya çıkıyor. Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Sigara içmeyen kişilerde de KOAH olabiliyor. Bizim daha sık gördüğümüz özellikle Anadolu'da kırsal alanda yaşayan ve yıllar boyu kapalı alanda odun, kömür ya da tezek gibi biyoyakıtların kullanılmasına bağlı, onların dumanlarını soluyan yaşlı kadınlarda KOAH görüyoruz. Halen bu ocak ya da soba ya da kuzine sobası ya da işte kara ateş, tandır gibi değişik düzeneklerde odun, kömür ve tezek yakılmaya devam ediyor. Ve kırsal alanlarda kadınların genellikle günlük yaşantıları da bu ateşin etrafında geçiyor" diye konuşuyor.

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