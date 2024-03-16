PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

'Kural' bozuldu

Ahmet Kural’ın 7 aylık hamile eşi Çağla Gizem Şahin, çocuğunu Amerika’da dünyaya getirmeye karar verdi. Çift, önümüzdeki günlerde Amerika yolcusu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Mart 2024 Güncelleme 16 Mart 2024, 07:00
’Kural’ bozuldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yakışıklı oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu avukat Çağla Gizem Şahin ile 18 Temmuz'da nikah masasına oturmuştu. Bodrum'da düzenlenen törende çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız katılmıştı. Evlenmelerinin üzerinden çok geçmeden Kural ve Şahin mutlu haberi sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Kural eşiyle pozlarını, "Çok heyecanlıyız" notu ile paylaşmış ve eşinin hamile olduğunu vurgulamıştı.

MART SONU YOLCULAR
Erkek bebek bekleyen ünlü çiftin oğullarına verecekleri isim de ortaya çıkmıştı. Bir programa katılan Kural, "Kemal ismini çok istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine; çocuklarını kucaklarına almalarına iki ay kala ünlü çift, doğumun İstanbul'da olmasından vazgeçti. Çift, çocuklarını Amerika'da kucaklarına alamaya karar verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Vadedip ’hatırlamayan’ İmamoğlu köşeye sıkıştı! ’Büyükelçiyle balık zirvesi’ni soran genci azarladı: ’Mağdurum’ dedi İstanbulluyla alay etti
AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’nin tarihi belli oldu: Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Atatürk Havalimanı’nda
CHP’yi karıştıran ’basiretsizler’ krizi! Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i yerden yere vurdu | TAKVİM günler öncesinden yazmıştı
Başkan Erdoğan’dan Van Mitinginde önemli açıklamalar | CHP-DEM’e ayar üstüne ayar | İşin içine deste deste para girdi
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan gençlere özel davet: İstanbul’umuzun geleceği adına birçok yeni müjdemizi açıklayacağız
Fatih Keleş ifadesinde itiraf etti! CHP’deki karanlık paranın kaynağı Ekrem İmamoğlu çıktı: Kilit isim Turan Taşkın Özer savcılığa çağrıldı
PKK elebaşı Murat Karayılan’dan CHP’ye kayyumların kaldırılmasında ön ayak olun talimatı! ’Kent uzlaşısı’ yorumu: İyi bir sonuç alacaklar
Katil İsrail 2 günde yardım merkezlerini hedef alan 5 katliam gerçekleştirdi! BM’den Refah uyarısı: 1,5 milyon Filistinli tehlikede
CHP’deki paradan kule skandalında fondaş İsmail Saymaz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu aklamaya çalıştı yalanları ortaya çıktı: 41 milyon değil 25 milyon
Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri
Hintli sözde Ruhani lider Sadhguru dünyayı yok etmek istiyor! Küresel elitlere açık destek: Yüzde 94’ü yok olmalı
ABD Timur Cihantimur ve Eylem Tok’u ne zaman iade edecek? Bülent Cihantimur’un ifadesi ortaya çıktı! Bülent Cihantimur’un Tayyargiller dosyasında ne işi var?
MEMURA ‘FARK’LI ZAM! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek memur maaşları! Öğretmen, polis, avukat, doktor...
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Merkez’in tahmin anketi hesapları değiştirdi! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni zamlı maaşları
Mert Hakan’dan İsmail Kartal’a şok hareket! İşte o görüntüler...
SON DAKİKA