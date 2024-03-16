’Kural’ bozuldu

Yakışıklı oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu avukat Çağla Gizem Şahin ile 18 Temmuz'da nikah masasına oturmuştu. Bodrum'da düzenlenen törende çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız katılmıştı. Evlenmelerinin üzerinden çok geçmeden Kural ve Şahin mutlu haberi sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Kural eşiyle pozlarını, "Çok heyecanlıyız" notu ile paylaşmış ve eşinin hamile olduğunu vurgulamıştı.

MART SONU YOLCULAR

Erkek bebek bekleyen ünlü çiftin oğullarına verecekleri isim de ortaya çıkmıştı. Bir programa katılan Kural, "Kemal ismini çok istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine; çocuklarını kucaklarına almalarına iki ay kala ünlü çift, doğumun İstanbul'da olmasından vazgeçti. Çift, çocuklarını Amerika'da kucaklarına alamaya karar verdi.