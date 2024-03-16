Havada rekor

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye havalimanlarında Şubat'ta 14 milyon 748 bin 115 yolcunun taşındığını belirterek, "Yolcu sayımız 2023'ün aynı ayına göre yüzde 25.5 gibi rekor oranda artış yaşadı" diye konuştu. Şubat'ta 66 bin 898'i iç hatlar, 49 bin 167'u dış hatlar olmak üzere üst geçişlerle birlikte 154 bin 308 uçak trafiğine ulaşıldığını söyleyen Uraloğlu, hizmet verilen uçak trafiğinin 2023'ün aynı ayıyla kıyaslandığında yüzde 10.4 gibi önemli oranda arttığını kaydetti.



Uraloğlu, ilk 2 ayda havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 128 bin 365, dış hatlarda 102 bin 391 olduğunu, üst geçişler ile birlikte toplam 309 bin 529 uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi. Şubat sonunda hizmet verilen uçak trafiğinin 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 7.9 artış gösterdiğinin altını çizen Uraloğlu, "Havaalanlarımız iç hatlarda 14 milyon 284 bin, dış hatlarda ise 15 milyon 202 bin yolcuya hizmet verirken, direkt transit ile birlikte 29 milyon 505 bin yolcu havalimanlarımızı kullandı" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN