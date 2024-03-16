Cilt bakım ürünleri tüketim yaşı iyice düştü! Yılda 5.4 milyon dolar

Cilt bakım ürünleri tüketim yaşı iyice düştü. Çocukların cilt bakım ürünlerine ilgisi özellikle sosyal medyanın da etkisiyle artarken, uzmanlar bunun tehlikelerine dikkat çekti.

ABD'de 14 yaş altı çocukların bağımlılık derecesinde cilt bakımı meraklısı haline geldiği, yıllık tüketiminin 5.39 milyar dolara ulaştığı, çok özendikleri sosyal medya fenomenleri gibi tanıtım yaptıkları belirtildi. Uzmanlar ise çocukların sosyal medyada izledikleri videolar yüzünden kullandıkları kremlerin ciltlerinde geri dönülemez etkiler yaratabileceğine dair uyarıda bulundu.