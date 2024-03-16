Altın mesaisi: Darphane’de çift vardiya

Vatandaşların altına talebi artınca Darphane çift vardiyaya geçti. Darphane Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, "Günlük altın üretimimiz 400 kilogramdı. Şu anda 2 vardiyada 600 kilogram günlük üretim yapıyoruz. İki vardiya sabahtan gece 11'e kadar kesintisiz, sürekli bir çalışma var ve gece gündüz çalışıyoruz" dedi. Artan altın talebiyle ilgili aldıkları önlemlere değinen Hekim, "Aslında fiyatlardaki dalgalanmalardan kaynaklı Cumhuriyet altınına bir talep artışı söz konusu. Fakat Darphane'de bir üretim durması söz konusu değil. Tam tersine üretimi artırdık" diye konuştu.

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