ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların yönünü belirleyecek Ekim 2026 faiz kararını 28 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de açıklayacak. 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen iki günlük toplantının ardından duyurulacak karar; dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor.

ENFLASYON VERİSİ FAİZ ARTIŞI İHTİMALİNİ GÜNDEME TAŞIDI Fed'in para politikası adımlarında ABD ekonomisinin güçlü duruşu ve devam eden enflasyon baskıları belirleyici rol oynuyor. Piyasalarda ağırlıklı beklenti, bankanın bu toplantıda faizleri değiştirmeyerek sabit bırakması yönünde şekilleniyor.