Fed'in faiz kararında kilit başlık: Yüzde 3,7'lik enflasyon neden kritik?
ABD Merkez Bankası (Fed), 28 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de açıklayacak. Piyasalarda faizlerin sabit bırakılacağı beklentisi öne çıkarken, eylül ayında yüzde 3,7'ye yükselen enflasyon yeni bir faiz artışı ihtimalini de gündeme taşıdı.
ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların yönünü belirleyecek Ekim 2026 faiz kararını 28 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de açıklayacak. 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen iki günlük toplantının ardından duyurulacak karar; dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor.
ENFLASYON VERİSİ FAİZ ARTIŞI İHTİMALİNİ GÜNDEME TAŞIDI
Fed'in para politikası adımlarında ABD ekonomisinin güçlü duruşu ve devam eden enflasyon baskıları belirleyici rol oynuyor. Piyasalarda ağırlıklı beklenti, bankanın bu toplantıda faizleri değiştirmeyerek sabit bırakması yönünde şekilleniyor.
EYLÜL TOPLANTISINDA FAİZ ARALIĞI YÜKSELTİLMİŞTİ
Ekim toplantısından çıkacak sonuç, bankanın bir önceki ay başlattığı sıkılaşma adımlarının devam edip etmeyeceğini göstermesi açısından kritik önem taşıyor. Fed'in son dönemdeki faiz ve enflasyon tablosunda öne çıkan veriler ile kritik takvim şu şekilde sıralanıyor:
- 16 Eylül 2026 Kararı: Fed, bankaların borçlanma maliyetini belirleyen politika faizini 25 baz puan (0,25 puan) artırdı.
- Güncel Faiz Aralığı: Eylül ayındaki artışla birlikte politika faizi yüzde 3,75-4,00 bandına çekildi.
- Eylül Enflasyonu: ABD'de yıllık tüketici enflasyonu eylül ayında yüzde 3,7 olarak kaydedildi.
- Ekim Karar Günü: 27-28 Ekim toplantısının kararı, 28 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de ilan edilecek.
- Yılın Son Toplantısı: Fed'in 2026 yılındaki son faiz toplantısı 8-9 Aralık tarihlerinde yapılacak.
GÖZLER ARALIK AYINDAKİ YILIN SON TOPLANTISINA ÇEVRİLECEK
Eylül ayındaki faiz artırımında enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğine vurgu yapan Fed, yılın son kararını 8-9 Aralık tarihlerinde verecek. Aralık toplantısında yalnızca faiz kararı değil, bankanın gelecek döneme ilişkin ekonomik öngörüleri de yatırımcıların odağında yer alacak.
Ekim ayı karar metni ve Fed yetkililerinin toplantı sonrasında yapacağı açıklamalar, yılın son toplantısına dair piyasa beklentilerine doğrudan yön verecek. Bankanın aralık ayında yeni bir faiz artışına gidip gitmeyeceği ise açıklanacak güncel ekonomik verilerin seyrine göre şekillenecek.