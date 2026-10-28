Akbank Kredi Kartı Harcama Kampanyası'nın 26 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. iPhone 17 Pro Max 256 GB cep telefonu kazanan 10 asil ve 10 yedek talihli açıklandı. Asil talihlilerin en geç 12 Kasım 2026, yedek talihlilerin ise en geç 27 Kasım 2026 tarihine kadar gerekli başvuru evraklarını tamamlamaları gerekiyor. İkramiyelerin son teslim tarihi ise 2 Aralık 2026 olarak duyuruldu.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

iPhone 17 Pro Max 256 GB Cep Telefonu Asil Talihlileri Ad Soyad İl 1. GÖKNUR ANAÇ İSTANBUL 2. HURİYE KOÇ İSTANBUL 3. GİRAY AKYOL ANKARA 4. EMRAH FİDANBOY SAMSUN 5. ÇİMEN FIRAT İZMİR 6. ERDOĞAN DOĞU BURSA 7. BAYRAM METİ SAMSUN 8. MISRA BOZYEL BURSA 9. NACİYE ÇUKURTAŞ BURSA 10. MEVLÜT KÖSEOĞLU İSTANBUL iPhone 17 Pro Max 256 GB Cep Telefonu Yedek Talihlileri Ad Soyad İl 1. MEHMET SARI ANKARA 2. RECEP KARABACAK KÜTAHYA 3. ALİ MURAT AÇIKYÜZ İSTANBUL 4. ABDULLAH İNAN KAHRAMANMARAŞ 5. PINAR AYVAZ ZONGULDAK 6. SEYFETTİN ALP MERSİN 7. HASAN TÜRKMEN BURSA 8. SERAP NASANLI MERSİN 9. MEHMET LÜTFİ KANDEMİR ANKARA 10. MÜJDE TARHAN İSTANBUL

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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 13.08.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-95104 sayılı izin ile Akbank T.A.Ş. adına; 18.08.2026 (Saat 00.01) – 18.10.2026 (Saat 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Kredi Kartı Kampanyası'na 600.072.438 iştirakçi katılmıştır. 26.10.2026 tarihinde yapılan çekilişte ikramiye olarak; 10 kişi iPhone 17 Pro Max 256 GB cep telefonu kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiştir. İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 12.11.2026, yedek talihlilerin en geç 27.11.2026 tarihine kadar 0 (212) 275 18 07 no.lu faksa ya da mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Atakent Mah. 221 Sok. Rota Office No: 3A D: 16 Küçükçekmece/İstanbul adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 02.12.2026'dır. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.