Süper Lig'e yeni Batrakov! Menajeri resmen açıkladı: "4 büyükler devrede"
CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak'ın menajeri Aleksandr Manyakov, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile temas halinde olduklarını açıkladı. Rus menajer, 21 yaşındaki futbolcunun Avrupa'da kariyerini sürdürmek istediğini belirtti.
Ara transfer dönemi öncesinde Süper Lig'in dört büyük kulübüyle ilgili sürpriz bir transfer açıklaması geldi.
CSKA Moskova'nın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Matvey Kislyak'ın menajeri Aleksandr Manyakov, genç futbolcunun geleceğine ilişkin yaptığı değerlendirmede Türkiye'deki kulüplerle yürüttükleri temaslara değindi.
"DÖRT BÜYÜK KULÜPLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"
Aleksandr Manyakov, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile görüştüklerini doğruladı.
Rus menajer, "Türkiye'nin dört büyük kulübünün tamamıyla iletişim halindeyiz: Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Her takımın transfer önceliklerini ve mali imkânlarını çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Manyakov'un açıklamasında dört kulüple temas kurulduğu belirtilirken, henüz herhangi bir kulübün resmi teklif yaptığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
CSKA MOSKOVA'DAN TRANSFERE OLUMLU YAKLAŞIM
Matvey Kislyak'ın kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini belirten Manyakov, CSKA Moskova yönetiminin de oyuncunun bu hedefini desteklediğini söyledi.
Menajer, "CSKA yönetimi, Matvey'in Avrupa'da bir ligde oynama isteğine büyük saygı gösteriyor." sözleriyle Rus kulübünün tutumunu aktardı.
"YALNIZCA RESMÎ BAŞVURULARI DİKKATE ALIYORUZ"
Kislyak'a yönelik transfer ilgisinin arttığını ifade eden Manyakov, görüşmelerde izledikleri yol haritasını da açıkladı.
Aleksandr Manyakov, "Bana, Matvey'e ve CSKA yöneticilerine çok sayıda telefon ve mesaj geliyor. Yalnızca resmi başvuruları dikkate alıyoruz. Bu kış transfer döneminde Matvey Kislyak'ın kariyerine devam edebileceği birkaç ilgi çekici seçenek olacağını düşünüyorum." dedi.
21 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinde kulüplerin mali imkanları ve CSKA Moskova'nın şartları belirleyici olacak.
Manyakov'un açıklamasına göre, ocak ayındaki transfer dönemi için farklı seçenekler bulunmasına rağmen şu aşamada dört büyük kulüpten yapılmış resmi bir teklif doğrulanmış değil.