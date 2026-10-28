Ara transfer dönemi öncesinde Süper Lig'in dört büyük kulübüyle ilgili sürpriz bir transfer açıklaması geldi.



"DÖRT BÜYÜK KULÜPLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Aleksandr Manyakov, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile görüştüklerini doğruladı.

Rus menajer, "Türkiye'nin dört büyük kulübünün tamamıyla iletişim halindeyiz: Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Her takımın transfer önceliklerini ve mali imkânlarını çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Manyakov'un açıklamasında dört kulüple temas kurulduğu belirtilirken, henüz herhangi bir kulübün resmi teklif yaptığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.