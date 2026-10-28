Cumhuriyetin 103'üncü kuruluş yıl dönümünün kutlandığı toplantıda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetlerine ait 29 geminin 29 limanı ziyaret edeceği, Türk Yıldızları'nın Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu, SOLOTÜRK'ün ise Eskişehir'de gösteri uçuşu yapacağı bildirildi. Ayrıca 29 Ekim'de askeri müzelerin halkın ziyaretine ücretsiz açılacağı kaydedildi.

ŞEHİT ALBAY GÖKGÖZ'E TAZİYE VE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI Basın bilgilendirme toplantısında, 24 Ekim'de Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan İstihbarat Albay Sayit Gökgöz rahmetle anılarak ailesine ve millete başsağlığı dilendi.







TERÖRLE MÜCADELE VE HUDUT GÜVENLİĞİ



Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü operasyonlar kapsamında son bir haftada 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu bildirildi.

Hudut hattında sürdürülen etkin tedbirler sayesinde ise son bir haftada 1'i terör örgütü mensubu 422 şahsın yakalandığı, 957 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiği duyuruldu. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 14 bin 629'a, engellenenlerin sayısı ise 57 bin 855'e yükseldi.

DIŞ İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI GÖREVLER



Bilgilendirmede TSK'nın ikili ilişkilerine dair şu bilgilere yer verildi;

Suriye Deniz Kuvvetlerinin kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Deniz Kuvvetleri ve ASFAT temsilcileri 22 Ekim'de TCG Bora ile Lazkiye'yi ziyaret etti.

Azerbaycan'da yürütülen "3'üncü Türkiye-Azerbaycan Kara Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı" devam ederken, Arnavutluk ile benzer bir toplantı 2-5 Kasım'da Türkiye'de yapılacak.

Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler kapsamında, 3-5 Kasım'da Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na ziyarette bulunacak.

Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutan Yardımcılığı görevi 27 Ekim itibarıyla 1 yıllığına Türkiye tarafından devralındı.