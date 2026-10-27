KUYT'IN MENAJERİ ROB JANSEN KONUŞTU

Dirk Kuyt'ın uzun yıllardır menajerliğini yapan Rob Jansen, Hollanda basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin önceliğinin yeni bir teknik direktör atamak olduğunu ifade etti. Bununla birlikte Jansen, Kuyt'ın önümüzdeki maçlarda başarılı sonuçlar alması durumunda sezon sonuna kadar takımın başında kalma ihtimalinin de bulunduğunu dile getirdi.

Jansen, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Temel düşünce, daha sonra yeni bir teknik direktör atamaları. Ancak işlerin nasıl yürüdüğünü de biliyorsunuz. Dirk önümüzdeki maçlarda iyi iş çıkarırsa sezonu tamamlaması için de gündeme gelebilir. Manchester United'da Ruud van Nistelrooy örneğinde de benzer bir durum yaşandı."

Kuyt'ın hedeflerinin Fenerbahçe yönetimi tarafından bilindiğini belirten Jansen, üç maçın ardından durumun yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Jansen. "Evet, Fenerbahçe Dirk'in hedeflerinden haberdar. Ancak öncelikle bu üç maç söz konusu. Sonrasında tekrar değerlendireceğiz." dedi.