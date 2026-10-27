Fenerbahçe'de İsmail Kartal istifa etti: Geçici görev Kuyt'ın! Adaylarda Montella ilk sırada
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi mağlubiyeti sonrası İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu oldu. Sarı-lacivertli yönetim, yeni teknik direktör belirlenene kadar takımın teknik sorumluluğunu Dirk Kuyt'a verdi. Teknik direktör adayları arasında Montella ön plana çıktı. İşte anbean yaşanan tüm gelişmeler...
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetin ardından beklenen ayrılık kararı alındı. Sarı-lacivertli kulüpte teknik direktör İsmail Kartal ile yollar resmen ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcının ayrılığı sonrası gözler yönetimin belirleyeceği yeni teknik direktöre çevrildi.
Takvim.com.tr gelişmeleri anbean aktarıyor...
CANLI ANLATIM
KUYT'IN MENAJERİ ROB JANSEN KONUŞTU
Dirk Kuyt'ın uzun yıllardır menajerliğini yapan Rob Jansen, Hollanda basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin önceliğinin yeni bir teknik direktör atamak olduğunu ifade etti. Bununla birlikte Jansen, Kuyt'ın önümüzdeki maçlarda başarılı sonuçlar alması durumunda sezon sonuna kadar takımın başında kalma ihtimalinin de bulunduğunu dile getirdi.
Jansen, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Temel düşünce, daha sonra yeni bir teknik direktör atamaları. Ancak işlerin nasıl yürüdüğünü de biliyorsunuz. Dirk önümüzdeki maçlarda iyi iş çıkarırsa sezonu tamamlaması için de gündeme gelebilir. Manchester United'da Ruud van Nistelrooy örneğinde de benzer bir durum yaşandı."
Kuyt'ın hedeflerinin Fenerbahçe yönetimi tarafından bilindiğini belirten Jansen, üç maçın ardından durumun yeniden değerlendirileceğini söyledi.
Jansen. "Evet, Fenerbahçe Dirk'in hedeflerinden haberdar. Ancak öncelikle bu üç maç söz konusu. Sonrasında tekrar değerlendireceğiz." dedi.
MONTELLA'DAN 3 YILLIK TALEP
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alan Vincenzo Montella, sarı-lacivertli yönetimden 3 yıllık sözleşme talep etti.
Sarı-lacivertli idarecilerin ise bu kadar uzun vadeli bir kontrat yapma görüşünde olmadığı öğrenildi.
RESMEN AÇIKLANDI: GEÇİCİ GÖREV KUYT'IN
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetim, yeni teknik direktör belirlenene kadar takımın teknik sorumluluğunu Dirk Kuyt'a verdi.
FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kamuoyuna Duyuru
İsmail Kartal’ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt’ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
GEÇİCİ GÖREV KUYT'IN
İsmail Kartal'ın istifasının ardından Fenerbahçe'de takımın başına geçici olarak Dirk Kuyt geçecek.
Kuyt'ın, Kadıköy'de oynanacak Göztepe ve Liverpool karşılaşmalarında takımın başında olması bekleniyor. Hollandalı antrenörün, ardından ligdeki Çorum ve Kocaelispor deplasmanlarında da görevini sürdürmesi öngörülüyor.
Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktörün milli araya kadar belirlenmesi bekleniyor.
KARTAL BU SÖZLERLE İSTİFA ETTİ
A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın verdiği bilgilere göre, İsmail Kartal, Oğuz Çetin'e ayrılma kararını iletiyor. Aziz Yıldırım da Kartal ile görüşmek için tesise gidiyor.
Kartal şu ifadelerde bulunuyor:
"Artık psikolojim kaldırmıyor, kendimi motive edemiyorum. Hem benim hem de kulüp için hayırlısının bu olduğuna inanıyorum.”
SÜRPRİZ ADAY: MENDILIBAR
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için gündeme gelen isimlerden biri de İspanyol çalıştırıcı José Luis Mendilibar oldu. Avrupa futbolundaki tecrübesi ve özellikle Sevilla ile Olympiakos'ta elde ettiği başarılarla dikkat çeken Mendilibar, sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktör adayları arasında gösteriliyor.
ESKİ KAPTAN VOLKAN DEMİREL DE SEÇENEKLERDEN
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında kulübün eski kaptanlarından Volkan Demirel de bulunuyor. Sarı-lacivertli formayla uzun yıllar başarılar yaşayan ve futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe başlayan Demirel, Fenerbahçe camiasını yakından tanıyan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.
EMRE BELÖZOĞLU GERİ DÖNEBİLİR
Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Emre Belözoğlu da teknik direktörlük görevi için adı geçen isimler arasında bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüpte futbolcu, sportif direktör ve teknik direktör olarak görev yapan Belözoğlu, kulübün yapısını yakından tanımasıyla öne çıkıyor.
SELÇUK İNAN DA MASADA
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için adı geçen bir diğer isim Galatasaray'ın efsanesi Selçuk İnan oldu. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan ve Süper Lig'de görev yapan genç çalıştırıcı, sarı-lacivertli yönetimin değerlendirebileceği adaylar arasında gösteriliyor.
ABDULLAH AVCI DA ADAYLARDAN
Sarı-lacivertli ekibin teknik direktör adayları arasında Abdullah Avcı da yer alıyor. Süper Lig'deki deneyimi ve Trabzonspor ile kazandığı şampiyonlukla tanınan Avcı, Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından göreve gelebilecek isimler arasında değerlendiriliyor.
TAKVİM DAHA ÖNCE SORMUŞTU
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetin ardından beklenen ayrılık kararı alındı. Takvim.com.tr'nin haftalardır İsmail Kartal'ın geleceğine dair gündeme getirdiği soru işaretleri ve iddialar somutlaştı.
TAKVİM GÜNDEMİ BELİRLEDİ
Sarı-lacivertli taraftarların tepkisiyle karşılaşan deneyimli teknik adama, basın toplantısında Takvim Spor Sorumlusu Görkem Ağgündüz'den dikkat çeken istifa sorusu gelmişti.
Ağgündüz, İsmail Kartal'a, "Taraftarlar belki de sizi ilk defa istifaya davet etti. Hisleriniz ne?" sorusunu yöneltmişti.
"TARAFTARIMIZIN GÖNLÜNÜ ALIRIZ"
Taraftarların tepkisinden dolayı üzgün olduğunu belirten Kartal, "Ben de üzgünüm. Keşke böyle şeyler olmasaydı. Ama oldu. Futbolda bunlar var. Biz önümüze bakıyoruz. Önümüzde derbi ve önemli maçlar var. Kazanırız, taraftarımızın gönlünü alırız." yanıtını vermişti.
Deneyimli çalıştırıcının ayrılığı sonrası gözler yönetimin belirleyeceği yeni teknik direktöre çevrildi.
İLK VE EN GÜÇLÜ ADAY MONTELLA
A Milli Futbol Takımı Eski Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Türkiye futbolunu yakından tanıyan İtalyan çalıştırıcının ismi, sarı-lacivertli takımda yaşanan ayrılığın ardından gündeme gelen seçeneklerden biri oldu. Montella Fenerbahçe açısından şu an en ciddi aday konumunda.
FENERBAHÇE AYRILIĞI KAP'A BİLDİRDİ
Açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış olup, kendisiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."
AYRILIK KESİNLEŞTİ
A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığı son bilgilere göre İsmail Kartal dönemi resmen sona erdi.
Takımla Toplantı Yapılacak: Başkan Aziz Yıldırım'ın teknik heyetle yapılan görüşmenin ardından Samandıra'da futbolcularla da özel bir toplantı gerçekleştireceği kaydedildi.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesabından resmi açıklama yayımladı.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz.
Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."
SAMANDIRA'DA OLAĞANÜSTÜ ZİRVE: AZİZ YILDIRIM VE CİHAN KAMER TESİSLERDE
Derbi mağlubiyeti sonrasında yönetim kurulunun büyük çoğunluğunun kan değişimi yönünde görüş bildirmesi üzerine süreç hızlandı:
KRİZ MASASI KURULDU
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Cihan Kamer, İsmail Kartal ve Oğuz Çetin ile bir araya gelmek üzere Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne çıkarma yaptı.