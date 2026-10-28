İsrail'in en tanınmış gazetecilerinden ve Yediot Ahronot köşe yazarı Nadav Eyal, Tel Aviv'in, sonuçlar Netanyahu'nun lehineymiş gibi manipülasyon yaptığını yazdı.

İsrail 'de dün düzenlenen genel seçimin ardından oyların yüzde 70'inden fazlası sayıldı. Sonuçlar Netanyahu blokunun önde olduğunu gösterirken İsrailli bir gazeteciden tepki geldi.

Netanyahu zafer ilan ediyor. Fotoğraf: Reuters

"SONUÇLAR NETANYAHU'YA BÜYÜK DARBE"

Netanyahu'nun koalisyonunun mecliste çoğunluğu kaybettiğini ve blok olarak en az 9 sandalye kaybettiğini vurgulayan Eyal, bunun büyük bir darbe olduğunu da açıkça vurguladı.

Sandık çıkışı anketlerinin mevcut sonuçlardan daha net olduğunun ve dolayısıyla muhalif sol/merkez kesimin hayal kırıklığına uğramasının Tel Aviv tarafından kullanıldığını belirten İsrailli gazeteci, ana akım medyanın bu durumu dengelemek için sonuçları Netanyahu için zafer gibi gösterdiğini işaret etti.