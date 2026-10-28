İsrailli gazeteciden siyonist basına tepki: "Netanyahu kaybetti ama zafer ilan ediyor"
İsrail'deki genel seçim sonuçlarının ardından Yediot Ahronot köşe yazarı Nadav Eyal, Netanyahu koalisyonunun mecliste çoğunluğu kaybetmesine ve en az 9 sandalye yitirmesine rağmen Tel Aviv merkezli medyanın durumu bir "zafer" gibi göstermeye çalışmasını sert bir manipülasyon olarak nitelendirdi. Eyal, sandık çıkış anketlerinde özellikle Kanal 14'ün 14 sandalyelik devasa bir sapmayla gerçekten uzaklaştığını vurgulayarak, bu durumun Netanyahu'nun başarısızlığını örtbas etmek için bilinçli bir psikolojik yönlendirme olduğunu ifade etti.
İsrail'de dün düzenlenen genel seçimin ardından oyların yüzde 70'inden fazlası sayıldı. Sonuçlar Netanyahu blokunun önde olduğunu gösterirken İsrailli bir gazeteciden tepki geldi.
İSRAİLLİ GAZETECİDEN SONUÇLARA TEPKİ
İsrail'in en tanınmış gazetecilerinden ve Yediot Ahronot köşe yazarı Nadav Eyal, Tel Aviv'in, sonuçlar Netanyahu'nun lehineymiş gibi manipülasyon yaptığını yazdı.
"SONUÇLAR NETANYAHU'YA BÜYÜK DARBE"
Netanyahu'nun koalisyonunun mecliste çoğunluğu kaybettiğini ve blok olarak en az 9 sandalye kaybettiğini vurgulayan Eyal, bunun büyük bir darbe olduğunu da açıkça vurguladı.
Sandık çıkışı anketlerinin mevcut sonuçlardan daha net olduğunun ve dolayısıyla muhalif sol/merkez kesimin hayal kırıklığına uğramasının Tel Aviv tarafından kullanıldığını belirten İsrailli gazeteci, ana akım medyanın bu durumu dengelemek için sonuçları Netanyahu için zafer gibi gösterdiğini işaret etti.
"HER ZAMANKİ GİBİ BİR SÜRÜ MANİPÜLASYON"
Eyal, "Her zamanki gibi bir sürü manipülasyon. Bunların bir kısmı çıkara dayalı ve amaçları gayet açık: Netanyahu'nun çoğunluğu kaybetmesini ezici bir zafer gibi yansıtmak." ifadelerini kullandı.
Dünden beri gündem dayatma ve yönlendirme çabasının yoğunluğuna da dikkat çeken İsrailli gazeteci, İsrail'deki seçim gecesi farklı televizyon kanallarının yayınladığı sandık çıkış anketleri ile gerçek sonuçlar arasındaki farkları ve sapmaları gösteren bir paylaşıma ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Buradaki gaslighting (psikolojik manipülasyon) çabası eğlenceli ve bana göre başarılı olmayacak. Hezeyanın dozu absürt. Kanal 14, bu tabloya göre 14 sandalyelik bir hata yaptı! Bu bir "hata" değil, bir çöküş. Bu durum, "Netanyahu kazandı" anlatısına, değişim bloğunun vicdan muhasebesine ve bloğun Netanyahu liderliğindeki bir hükümete koşturması yönündeki taleplere ekleniyor. Hatırlatma: Onun bloğu muhalefetin 12 sandalye önünde, 54'e 66."