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Yapay zeka iş gücü kaybının önüne geçiyor

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Mart 2024 Güncelleme 15 Mart 2024, 07:00
Yapay zeka iş gücü kaybının önüne geçiyor

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Her türlü ağrı, gribal enfeksiyonlar, cilt lezyonları gibi sık görülen akut rahatsızlıklarda hasta çalışanın yöneticisinden izin alması, hastaneye gitmesi ve sırada beklediği süre göz önüne alındığında, çok basit bir sağlık sorunu en az 1-2 günlük bir iş gücü kaybına yol açıyor. Teknolojideki hızlı gelişim ve yapay zeka, hayatın her alanında olduğu gibi çalışma hayatında da günlük rutinin değişmesinde önemli rol oynuyor.

Kurumsal şirketlerdeki iş gücü ve çalışan sağlığı ilişkisi yeni dönemde uzaktan sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla iş gücü kaybının önüne geçiyor. Bunun örneklerinden biri, İsveç merkezli Swedish Care'in Türkiye'de faaliyete geçirdiği 'DoktorNow'. Yapay zeka tabanlı çalışan ve mobil uygulama olarak akıllı telefonlara yüklenebilen 'DoktorNow' ile hasta en fazla 2-10 dakika içinde canlı olarak doktor ile görüşebiliyor. Mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen muayene sonrası birinci basamak rahatsızlıklarla ilgili teşhis konup reçete yazılırken, hasta ilaçlarını istediği eczaneden alabiliyor.

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Swedish Care Türkiye Genel Müdürü Dr. Cenk Tezcan, "Uzaktan sağlık hizmeti sayesinde hastalanan çalışan, dakikalar içinde cep telefonundaki telesağlık uygulaması ile doktora görüntülü olarak erişip danışabilir, teşhis ve tedavi için yardım alabilir, hastaneye gidip gitmemesi gerektiğini öğrenebilir. Bu yolla gereksiz iş kayıpları önlenebileceği gibi, bu hizmetin iş saatleri dışında da verilebilmesi, hatta çalışanın ailesinin de hizmet sınırları içine sokulması mümkün olabilir. Diğer yandan 'bu uygulamaların kullanımının olağanlaşması, hastanelerdeki iş yükünü de azaltacak, sigorta firmalarının risk maliyetlerini de azaltacaktır" dedi.

UZAKTAN SAĞLIK SİSTEMİ
Kısa süre önce Türkiye'de faaliyete geçen ve 2024 sonunda bünyesinde 100 hekim istihdam etme hedefi olan şirket teknolojik altyapısını sürekli güncelliyor. Mobil uygulamada kullanıcılar doktora uzaktan bağlanmadan önce yapay zeka tabanlı asistana soru-cevap şeklinde şikayetini aktarıyor. Bu sürecin ardından hasta yoğunluğuna bağlı olarak 2-10 dakika içinde sistem içindeki doktorla görüntülü konuşuyor.

Hasta görüşme esnasında doktora fotoğraf, kan sonuçları veya dosya gönderebiliyor. DoktorNow hekimleri, birinci basamak rahatsızlıklarla ilgili reçete yazabiliyor ve hasta herhangi bir geri ödeme sistemine kayıtlıysa ilacını eczaneden ücretsiz olarak temin edebiliyor. Gerektiği durumlarda doktor hastayı ilgili üst basamak hekimlerine ve sağlık kuruluşlarına sevk edebiliyor. Gerçekleştirilen her uzaktan görüşme sonrasında hastaya uygulama üzerinden epikriz (konsültasyon raporu) gönderiliyor. DoktorNow, hasta verilerini Türkiye'de saklıyor ve yurt dışına veri gönderilmiyor. Gelecekte ise yapay zeka tabanlı geliştirmelerle doktorların ekranına ayırıcı tanı ve olası tedavi bilgilerinin de konması hedefleniyor.

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