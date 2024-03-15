Sahte sigorta maaştan eder

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında sahte işyerlerini tespit çalışmalarını sürdürüyor. Kurum, son 8 yılda 4.6 milyon işyerini 'sahtelik' analizinden geçirdi.

2 bin 397 işyerinin tabela firmalar olduğu ortaya çıkarken, yine 144 bin 901 kişinin de buralarda çalışıyor gösterildiği belirlendi. Denetim sonucuna göre sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse bu işyerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal ediliyor. Denetim sonucunda bildirilen hizmetlerin sahte olması nedeniyle iptal edilmesi sonucu emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesiliyor ve yersiz ödenmiş olan aylıklar geri isteniyor.