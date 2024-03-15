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Girişimlere yeni imkan

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Mart 2024 Güncelleme 15 Mart 2024, 07:00
Girişimlere yeni imkan

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ITU Seed Uluslararası Startup Hızlandırma Programı'nın yeni dönemi için başvurular başladı. Her yıl ortalama 500 startup'ı destekleyen İTÜ Çekirdek, birkaç yıldır sadece yerel girişimleri değil, ITU Seed Uluslararası Startup Hızlandırma Programı ile yurt dışından gelen girişimleri de destekliyor.

İTÜ Çekirdek'te startup firmalarına kendini geliştirme, ulusal ve uluslararası sayısız fırsatlardan yararlanma imkanı sunan hızlandırma programına başvurular 18 Nisan'a kadar sürecek. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, "Girişimleri; ofis, mentorluk, prototipleme laboratuvarları, küresel ve yerel yatırıma erişim, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına coğrafi yakınlık gibi imkanlarla destekleyerek hem globaldeki iş ortaklarıyla buluşturuyor hem de bölgede büyümelerine imkan sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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