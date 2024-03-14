Vincent Bayındır Aslan oldu

Son dönemde Almanya'da gurbetçilere yönelen Galatasaray, Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz'den sonra RB Leipzig altyapısından Vincent Bayındır'ı renklerine bağladı. Genç sağ bek sosyal medyadan transferini açıkladı. Bayındır, sözlerine, "Leipzig'e veda etmek ve aynı zamanda teşekkür etmek istiyorum" diye başladı.

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Bayındır ayrıca, "Hayatta her zaman karşılaşılan engeller vardır, ancak önemli olan bu engelleri aşmak ve sahip olunan her fırsatı değerlendirmektir. Galatasaray için oynayacağımı duyurmaktan son derece mutlu ve minnettarım" ifadelerini kullandı. Bayındır, sağ bekin yanı sıra sağ açıkta da görev alabiliyor.