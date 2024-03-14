Almanya Kupası'nda 3. Lig ekibi Saarbrücken'in yazdığı peri masalı sürüyor. Kupanın ikinci turunda Bayern Münih'i, son 16 turunda ise Eintracht Frankfurt'u eleyerek çeyrek finale yükselen Saarbrücken, çeyrek finalde de Mönchengladbach'ı ağırladı.

1-0 geriye düştüğü maçı 90+3'te bulduğu golle 2-1 kazanan ev sahibi ekip, adını yarı finale yazdırdı ve Kaiserslautern'in rakibi oldu. Saarbrücken 2020'de de tarihinde ilk kez 4. Lig takımı olarak, penaltı vuruşları sonunda Düsseldorf'u eleyip yarı finale kalma başarısı göstermişti.