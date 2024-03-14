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Rotayı sevda belirliyor!

Sibil Çetinkaya ile geçen yaz aşk yaşamaya başlayan Şükrü Özyıldız, Sri Lanka, Yunanistan, İtalya ve İsviçre’den sonra bu kez rotayı Katar’a çevirdi. İkili, kızgın kumlarda aşk tazeledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Mart 2024 Güncelleme 14 Mart 2024, 07:01
Rotayı sevda belirliyor!

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Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk yaşadığı geçtiğimiz yazın sonlarına doğru ortaya çıkan Özyıldız, önceki aylarda sevgilisiyle Bebek'te görüntülenmişti. İkili, "Bizde her şey yolunda, her şey bildiğiniz gibi" diyerek ilişkilerinin iyi gittiğini ifade etmişti. Aşkları tam gaz devam eden ikiliden Çetinkaya, son olarak 591 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından Şükrü Özyıldız'ın doğum gününü kutlamıştı.

ÇÖLDE ROMANTİZM!
Gezmeyi çok seven çift, 6 aylık ilişkilerinde neredeyse 20 bin km yol yaptı. 5 farklı ülkeye tatile giden ünlü çift, her fırsatta aşklarını gözler önüne serdi. Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız, Sri Lanka, Yunanistan, İtalya ve İsviçre'den sonra geçenlerde rotayı Katar'a çevirdi. Ünlü çift, burada MotoGP yarışını izledi. İkili, fırsatını bulunca kendilerini çöle attı ve kızgın kumlarda aşk tazeledi.

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