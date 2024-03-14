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Kalyon Holding'de bayrak değişimi

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Mart 2024 Güncelleme 14 Mart 2024, 07:01
Kalyon Holding’de bayrak değişimi

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Kurumsallaşma yönündeki adımlarını hızlandırarak hem yerel hem küresel alanda büyümesini sürdüren Kalyon Holding'in bünyesinde görev devir teslimleri ile yeni atamalar gerçekleşti.

İlk devir teslim Kalyon İnşaat'ta yaşandı. Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini başarı ile yürüten Mehmet Kalyoncu; İGA İstanbul Havalimanı'ndaki ilave yatırımlara, İstanbul'un nitelikli konut arzına ve depremden büyük hasar gören şehirlerin yeniden ihyasına yoğunlaşması sebebiyle bu görevini Murathan Kalyoncu'ya devretti.

Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Kalyoncu'nun İGA'daki ve Kalyon Holding'deki Yönetim Kurulu üyelikleri devam ediyor. Bu atama sonrasında Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Murathan Kalyoncu'nun Kalyon Holding'deki Yönetim Kurulu Üyeliği de devam ediyor. Bir başka atama da Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nda yaşandı.

Cemal Kalyoncu görevini; bugüne kadar Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olarak başarılı çalışmalara imza atan Haluk Kalyoncu'ya devretti. Haluk Kalyoncu, Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanlığı'nın yanı sıra Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini sürdürmeye devam ediyor. Söz konusu devir teslimlerin yanı sıra Kaan Zaimoğlu Finans Grup Başkanı, Gökhan Yıldız ise Kalyon Kentsel'e İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

'BÜYÜME STRATEJİMİZE KATKI SUNACAK'
Değişen dünya düzeni, küresel rekabetin dinamikleri ve kurumsallaşmanın gerekliliği doğrultusunda Holding'in tüm iştiraklerinde her geçen yıl daha da yüksek performans sergilediklerini ve insan kaynağını güçlendirdiklerini dile getiren Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "80'inci yılımızı kutlayacağımız 2024'e iddialı hedefler koyarak girdik. Bu amaca ulaşma noktasında en önemli dayanağımız çalışanlarımız ve yönetim kadromuzdan oluşan büyük Kalyon Holding ailesidir. Rahmetli babamdan ağabeylerimle devir aldığım 'baret'i elden ele yeni nesillere emanet ederek, bu günlere gelmiş köklü bir ailenin bir ferdi olarak gururluyum. Bu bayrak değişimi ve atamaların büyüme stratejilerimize büyük katkı sunacağına can-ı gönülden inanıyorum."

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