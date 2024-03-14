Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ezeli rakipleriyle ilgili çok sert konuştu: Galatasaray Türk futbolu için beka sorunudur

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bomba açıklamalar yaptı. Başkan Koç, "Galatasaray'ın Türk futbolu için beka sorunu olduğunu anlatacağım! Her türlü gücü ele geçirmiş, vicdansız, ahlaksız ve organize bir yapıyla dürüstçe mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu şartlarda topladığımız puanlar bir mucizedir. Takımımızı, hocamızı sahiplenmeli ve dimdik ayakta durmalıyız. 3 Temmuz'da nasıl mücadele ettiysek, bu camiayla da benzer şekilde mücadele etmeliyiz" diye konuştu.

ASLAN PARÇASI KESİLİYORSUNUZ

Başkan Ali Koç, "Fenerbahçe, bu ülkede FETÖ ile ilgili en son çamur atabileceğiniz kurumların başında gelir. Fenerbahçe'ye bu suçlamayı yapacak son kurum da sizsiniz; Galatasaraylılar... Terörist başının 'dua ve himmetle ayağa kaldırmamız lazım' dediği kulüp kim? Bizim için 'sert ve katı' diyor. Belki de o yüzden oraya çöktüler. Bize zaten çökemezler de... Arkalarında hangi güç varsa, neye güveniyorlarsa bu davranışlarını her hafta yapıyorlar. Sonra mağduru oynuyorlar. Siz özelde süt dökmüş kedi, umumide aslan parçası kesiliyorsunuz. Er meydanına çıkma teklifimiz geçerli" ifadelerini kullandı.



HAYDİ YALANLA DURSUN ÖZBEK!

Ali Koç, Dursun Özbek'in bir arkadaşı aracılığıyla kendisine, "Aramızı Büyükekşi bozuyor. Buzları eritip gerginliği azaltacak yol haritası çizelim" dediğini iddia etti. Koç, Özbek'le toplantı ayarlandığını ama buluşmadan 1 gün önce Galatasaray'ın kendisiyle ilgili sert açıklama yayınlaması üzerine bu toplantıyı iptal ettiklerini belirterek, "Haydi yalanla bunu Dursun Özbek" dedi.



ALIN SİZE KOALİSYON

Ayrıca Koç, "3 İstanbul kulübünün (Eyüp, Pendik ve G.Saray) birbirlerine yakınlığı herkesin malumu. Alın size koalisyon. Sizin altını dolduramadığınız gibi bir koalisyon değil. Oynayacakları rakiplerin önemli oyuncularını transfer etme bahanesiyle kadro dışı bıraktırıyorlar. Kayseri ile maçları vardı, Pendik transfer teklifi yaptı. Thiam kadrodan çıkarıldı. Saiz bir diğer örnek. Eyüp teklif yaptı ve oyuncu kadroda yer almadı" dedi.