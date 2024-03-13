Fitch: Türkiye ekonomisine güvenimiz arttı

Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'nin mevcut ekonomi politika ekseninin daha dayanıklı olduğuna ve politikaların sürdürüleceğine güvenlerinin arttığını söyledi.

Türkiye'nin makroekonomi politikalarındaki tutarlılığın bazı önemli sonuçlar verdiğini dile getiren Morales, bunlardan ilkinin dış finansman koşullarındaki değişimde görüldüğünü söyledi. Morales, 5 yıllık kredi risk primindeki gerileme dahil olmak üzere Türk ekonomisinde sevindirici gelişmeler kaydedildiğini vurguladı.