Alperen Şengün’den müjde var

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün geçtiğimiz gece oynanan Sacramento Kings maçının son anlarında yaşadığı sakatlık sonrasında oyun alanını tekerlekli sandalye ile terk etmek zorunda kalmıştı.

Milli basketbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile yüreklere su serpti. 21 yaşındaki pivot, "Yaşadığım sakatlık sonrası arayıp soran ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a çok şükür dizimde herhangi bir problem bulunmamakta. Bileğim burkulduğu için küçük bir tedavi sürecim olacak. Desteğinizi hissetmek bana güç verdi. En kısa zamanda eskisinden de daha güçlü dönmek için çalışmalara başlayacağım. Herkese çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.