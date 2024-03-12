Nil Karaibrahimgil yeni kitabını hayranları için imzaladı! Ünlü sanatçı heyecanını muhabirlerle paylaştı

Nil Karaibrahimgil, yeni kitabının imza günü için İstinye'de bir AVM'yi tercih etti. D&R mağazasında yoğun bir kalabalıkla karşılaşan ünlü sanatçı, heyecanını kendisini görüntüleyen muhabirlerle paylaştı.

Karaibrahimgil, "Bu benim için çok özel bir gün. Hem son kitabımı hem de plağımı sevenlerime imzalamak için buradayım ve bu kalabalık beni şu an çok heyecanlandırıyor. Konserlerimde bile bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum sevinçten ağlayabilirim" diyerek sevenleri ile güzel bir gün geçirdi.