İrlanda Dublin’de mescide saldırı: Türk güvenlik görevlisi darp edildi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de Türk toplumunun kullandığı Sultan Mecid Eğitim Merkezi ve Mescidi, aşırı sağcı bir grubun saldırısına uğradı.

İBADETHANE GİRİŞİNDE AŞIRI SAĞCI PROVOKASYON

İrlanda'nın başkenti Dublin'de Türk toplumunun ibadet ve kültür merkezi olarak kullandığı Sultan Mecid Eğitim Merkezi ve Mescidi'ne cuma namazı sırasında girmeye çalışan aşırı sağcı bir kişi, kendilerine izin vermeyen güvenlik görevlisine yumrukla saldırdı.

24 Temmuz Cuma günü cuma namazının kılındığı sırada merkeze girmek isteyen aşırı sağcı gruba, ibadetin devam etmesi nedeniyle güvenlik görevlileri izin vermedi.