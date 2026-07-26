Beşiktaş'a savunma bakanı! Transferde yeni gözde Igor Julio

Igor Julio DAHA FAZLA SÜRE ALMAK İSTİYOR Igor Julio'nun düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak West Ham United'da geçiren Brezilyalı savunmacı, Premier Lig'de yalnızca 4 karşılaşmada görev alabildi. 28 yaşındaki oyuncunun kariyerinin bu döneminde düzenli ilk 11 şansı bulabileceği bir kulübü tercih etmek istediği kaydedildi. Beşiktaş'ın sunacağı forma garantisi ve Avrupa kupalarında mücadele etme fırsatı, transfer görüşmelerinde siyah-beyazlıların avantajları arasında gösteriliyor.

Igor Julio BRIGHTON'A RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI Beşiktaş yönetiminin Igor Julio için Brighton'a resmî teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü. İngiliz ekibinin oyuncunun ayrılığına nasıl yaklaşacağı ve talep edeceği bonservis bedeli henüz bilinmiyor. Igor Julio'nun Brighton ile sözleşmesinin Haziran 2027'de sona erecek olması, Beşiktaş'ın pazarlık sürecinde kullanabileceği önemli ayrıntılardan biri olarak öne çıkıyor. Siyah-beyazlıların bonservis bedelini düşürmek amacıyla kiralama, satın alma opsiyonu veya bonus içeren bir teklif modeli üzerinde durabileceği değerlendiriliyor.