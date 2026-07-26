Beşiktaş'a savunma bakanı! Transferde yeni gözde Igor Julio
Savunma hattına sol ayaklı bir stoper kazandırmak isteyen Beşiktaş, Brighton forması giyen Igor Julio’yu gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için İngiliz ekibine resmî teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.
Savunma hattına sol ayaklı bir stoper kazandırmayı planlayan Beşiktaş, Brighton forması giyen Igor Julio'yu gündemine aldı. Siyah-beyazlıların 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için İngiliz kulübüne resmî teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, savunma rotasyonundaki alternatifleri artırmak için çalışmalarına hız verdi.
Teknik heyetin özellikle sol ayaklı ve savunmanın birden fazla bölgesinde görev yapabilen bir oyuncu istediği, yönetimin bu doğrultuda Igor Julio'yu transfer listesine eklediği belirtildi.
SÜREÇ RESMİLEŞTİRİLECEK
Beşiktaş, bonservisi Premier Lig ekiplerinden Brighton'da bulunan Igor Julio'nun transfer şartlarını araştırmaya başladı. Siyah-beyazlı yönetimin, oyuncunun İngiliz kulübündeki durumunu ve olası bonservis beklentisini değerlendirdiği kaydedildi. Taraflar arasındaki ilk temasların ardından Beşiktaş'ın Brighton'a resmî teklif sunmayı planladığı ifade edildi.
SOL STOPER VE SOL BEKTE OYNUYOR
Igor Julio'nun ana mevkisi stoper olmasına rağmen savunmanın solunda da görev yapabilmesi, oyuncuyu Beşiktaş açısından önemli bir seçenek hâline getiriyor. 1,88 metre boyundaki Brezilyalı futbolcu; fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve geriden oyun kurma özelliğiyle dikkat çekiyor. Sol ayağını kullanan Julio'nun özellikle üçlü ve dörtlü savunma sistemlerinde farklı rollerde değerlendirilebilmesi, teknik heyetin transfer tercihinde öne çıkan unsurlar arasında bulunuyor.
DAHA FAZLA SÜRE ALMAK İSTİYOR
Igor Julio'nun düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak West Ham United'da geçiren Brezilyalı savunmacı, Premier Lig'de yalnızca 4 karşılaşmada görev alabildi. 28 yaşındaki oyuncunun kariyerinin bu döneminde düzenli ilk 11 şansı bulabileceği bir kulübü tercih etmek istediği kaydedildi. Beşiktaş'ın sunacağı forma garantisi ve Avrupa kupalarında mücadele etme fırsatı, transfer görüşmelerinde siyah-beyazlıların avantajları arasında gösteriliyor.
BRIGHTON'A RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Beşiktaş yönetiminin Igor Julio için Brighton'a resmî teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü. İngiliz ekibinin oyuncunun ayrılığına nasıl yaklaşacağı ve talep edeceği bonservis bedeli henüz bilinmiyor. Igor Julio'nun Brighton ile sözleşmesinin Haziran 2027'de sona erecek olması, Beşiktaş'ın pazarlık sürecinde kullanabileceği önemli ayrıntılardan biri olarak öne çıkıyor. Siyah-beyazlıların bonservis bedelini düşürmek amacıyla kiralama, satın alma opsiyonu veya bonus içeren bir teklif modeli üzerinde durabileceği değerlendiriliyor.
2023 YILINDA BRIGHTON'A TRANSFER OLDU
Igor Julio, 2023 yazında Fiorentina'dan Brighton'a transfer oldu. Brezilyalı savunmacı, İngiliz kulübüyle dört yıllık sözleşme imzalarken Premier Lig ve Avrupa kupalarında görev yaptı. Julio, Brighton'daki ilk sezonunda düzenli süre almasına rağmen sonraki dönemde sakatlıklar ve forma rekabeti nedeniyle kadrodaki yerini kaybetti. Geçtiğimiz sezon West Ham United'a kiralanan tecrübeli futbolcu, kiralık döneminin ardından bonservisinin bulunduğu Brighton'a geri döndü.
IGOR JULIO KİMDİR?
Igor Julio dos Santos de Paulo, 7 Şubat 1998 tarihinde Brezilya'nın Bom Sucesso kentinde dünyaya geldi. 1,88 metre boyundaki sol ayaklı savunmacının ana mevkisi stoper. Julio, ihtiyaç duyulması hâlinde savunmanın sol tarafında da görev yapabiliyor. Kariyerinde Austria Wien, SPAL ve Fiorentina formaları giyen Brezilyalı futbolcu, 2023 yılında Brighton'a transfer oldu. Brighton ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.