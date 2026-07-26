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Antalya'da otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Uçuruma inen ekipler, otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden ilk görüntüler gelirken yaralılardan 1'inin hamile bir kadın olduğu öğrenildi.

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Antalya'da otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 2 KİŞİ YARALI

Uçuruma inen ekipler, otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 kişi hayatını kaybetti-1

YARALILARDAN BİRİ HAMİLE

Antalya Valisi Hulusi Şahin kazaya ilişkin AA muhabirine, otomobilde 7 kişinin bulunduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Şahin, yaralı 2 kişiden birisinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Antalya'da otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 kişi hayatını kaybetti-2

Antalya'da otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 kişi hayatını kaybetti-3

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