Antalya'da otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 kişi hayatını kaybetti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Uçuruma inen ekipler, otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden ilk görüntüler gelirken yaralılardan 1'inin hamile bir kadın olduğu öğrenildi.
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.
Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.Antalya'da kaza: 5 ölü 2 yaralı
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 2 KİŞİ YARALI
Uçuruma inen ekipler, otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
YARALILARDAN BİRİ HAMİLE
Antalya Valisi Hulusi Şahin kazaya ilişkin AA muhabirine, otomobilde 7 kişinin bulunduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Şahin, yaralı 2 kişiden birisinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Samet Baş Takvim.com.tr Yaşam