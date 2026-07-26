Semedo sonrası büyük operasyon! Fenerbahçe'de hedef Amar Dedic

Amar Dedic BENFICA YÜKSEK BONSERVİS BEKLİYOR Benfica'nın Amar Dedic'i kolaylıkla bırakmayı düşünmediği ve oyuncu için piyasa değerinin üzerinde bir bonservis talep edebileceği öne sürüldü. Portekiz temsilcisi, Bosnalı futbolcuyu 2025 yazında Salzburg'dan 12 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Benfica ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Dedic'in kontratında 50 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer aldığı belirtiliyor.

Amar Dedic PİYASA DEĞERİ 16 MİLYON EURO Haberde Amar Dedic'in piyasa değeri 20 milyon euro olarak aktarılırken, güncel piyasa değeri 16 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Benfica'nın oyuncunun genç yaşı, uzun sözleşmesi ve Avrupa'dan gördüğü ilgi nedeniyle bu rakamın üzerinde bir bonservis talep etmesi bekleniyor.