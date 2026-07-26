Semedo sonrası büyük operasyon! Fenerbahçe'de hedef Amar Dedic
Sağ bek rotasyonunda değişikliğe hazırlanan Fenerbahçe, Benfica forması giyen Amar Dedic’i gündemine aldı. Al-Shabab’ın Nelson Semedo için 6 milyon euro teklif ettiği, sarı-lacivertlilerin olası ayrılığın ardından 23 yaşındaki Bosnalı futbolcu için harekete geçeceği öne sürüldü.
Fenerbahçe için Bosna Hersek basınından dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Nelson Semedo'nun olası ayrılığı halinde Benfica forması giyen Amar Dedic için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.
Sağ bek rotasyonunda uzun vadeli bir yapılanma planlayan Fenerbahçe'nin, 23 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcuyu listenin üst sıralarına aldığı belirtildi.
Transfer sürecinin, Al-Shabab'ın Nelson Semedo için yaptığı öne sürülen teklifin sonucuna göre şekilleneceği kaydedildi.
SEMEDO İÇİN 6 MİLYON EURO İDDİASI
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın Nelson Semedo için Fenerbahçe'ye 6 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetimin söz konusu rakama olumlu yaklaştığı ve Portekizli sağ bekin ayrılığına izin verebileceği öne sürüldü. Semedo'nun Fenerbahçe ile bir yıllık daha sözleşmesinin bulunması ve Suudi Arabistan'dan farklı kulüplerin de oyuncuyla ilgilenmesi, ayrılık ihtimalini güçlendiren gelişmeler arasında gösterildi.
SEMEDO'NUN YERİNE AMAR DEDIC
Fenerbahçe'nin Nelson Semedo'nun ayrılması durumunda sağ bek transferindeki ilk hedefinin Amar Dedic olduğu belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin, Semedo transferinden gelecek bonservis bedelini Dedic için hazırlanacak teklifte kullanabileceği ifade edildi. Fenerbahçe'nin henüz Benfica'ya resmî teklif sunmadığı, görüşmelerin Semedo'nun geleceğinin netleşmesinin ardından başlayacağı aktarıldı.
BENFICA YÜKSEK BONSERVİS BEKLİYOR
Benfica'nın Amar Dedic'i kolaylıkla bırakmayı düşünmediği ve oyuncu için piyasa değerinin üzerinde bir bonservis talep edebileceği öne sürüldü. Portekiz temsilcisi, Bosnalı futbolcuyu 2025 yazında Salzburg'dan 12 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Benfica ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Dedic'in kontratında 50 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer aldığı belirtiliyor.
PİYASA DEĞERİ 16 MİLYON EURO
Haberde Amar Dedic'in piyasa değeri 20 milyon euro olarak aktarılırken, güncel piyasa değeri 16 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Benfica'nın oyuncunun genç yaşı, uzun sözleşmesi ve Avrupa'dan gördüğü ilgi nedeniyle bu rakamın üzerinde bir bonservis talep etmesi bekleniyor.
GEÇEN SEZON 6 GOLE KATKI
Amar Dedic, geride kalan sezonda Benfica formasıyla 43 resmî karşılaşmada görev yaptı. Bosna Hersekli sağ bek, söz konusu müsabakalarda 1 gol atarken takım arkadaşlarına 5 asist yaptı. Dedic'in savunmadaki performansının yanı sıra hücuma verdiği destek ve farklı bölgelerde görev yapabilmesiyle dikkat çektiği belirtildi.
SAVUNMANIN İKİ KANADINDA OYNAYABİLİYOR
Ana mevkisi sağ bek olan Amar Dedic, ihtiyaç duyulması halinde savunmanın sol tarafında ve orta sahanın sağında da görev yapabiliyor. 1,80 metre boyundaki futbolcu; sürati, top taşıma becerisi, hücuma yaptığı koşular ve oyun kurulumuna verdiği katkıyla öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin Dedic'i yalnızca Semedo'nun kısa vadeli alternatifi değil, sağ bek bölgesinin uzun vadeli çözümü olarak değerlendirdiği ifade edildi.