İsrailli Siyonistlerden Batı Şeria'da camiye nefret saldırısı! Duvarlara ölüm tehditleri yazıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da gerilim tırmanıyor. Filistin topraklarını gasbeden İsrailli saldırganlar, sabaha karşı Nablus kentinin Kusra beldesine baskın düzenleyerek inşası devam eden Rahmet Camisi'ni ateşe verdi. Siyonistler, caminin duvarlarına " kanlı intikam ", " Eliyahu için intikam " ve " Kundaklamalar camilerden başlayacak " ifadelerini yazarken, olay bölgede büyük tepkiye yol açtı.

Saldırılar nedeniyle kendisinin ve diğer belde sakinlerinin büyük korku ve endişe içinde olduğunu belirten El-Vadi, caminin kundaklanmasının Kusra'da ilk olmadığını, 2011'de Nurayn Camisi'nin de kundaklandığını ve duvarlarına benzer şekilde ırkçı ve tehdit içerikli ifadeler yazıldığını hatırlattı.

AA muhabirine konuşan Kusra Belediye Başkanı Abdülazim El-Vadi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sabaha karşı beldeye baskın düzenleyerek inşası devam eden Rahmet Camisi'ni kundakladığını ve duvarlarına ırkçı ve ölüm tehdidi içeren ifadeler yazdığını söyledi.

Duvarlara ʺkanlı intikamʺ ve ʺEliyahu için intikamʺ şeklinde ırkçı tehditler yazan saldırganlar kaçarken, yangın belde sakinlerinin kendi imkanlarıyla söndürüldü.

Filistinli Başkan, "Bugün de Kusra'daki ikinci cami olan Rahmet Camisi'ni ateşe verdiler ve üzerine ırkçı ifadeler yazdılar." dedi. Bölge sakinlerine yönelik tehdit içeren ifadelerin "Kundaklamalar camilerden başlayacak", iki gün önce Tel beldesine yönelik saldırılar sırasında çıkan arbedede öldürülen İsrailliye atıfla "Eliyahu için intikam" ve "kanlı intikam" şeklinde olduğunu aktardı.

"YERLEŞİMCİ SALDIRILARI DEVAM EDİYOR"

Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıların giderek arttığını dile getiren El-Vadi, şöyle devam etti: