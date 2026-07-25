FC Midtjylland - Beşiktaş maçını John Brooks yönetecek

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında FC Midtyjlland ile karşılaşacak. İlk sınavından 1-0 galip ayrılan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda da kazanarak turlamak istiyor. Kritik randevuyu yönetecek isim, UEFA tarafından açıklandı.

John Brooks

BROOKS DÜDÜK ÇALACAK

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda oynanacak olan FC Mitdjylland - Beşiktaş maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks yönetecek. Yardımcılıklarını Neil Davies ve Nick Greenhalgh üstlenecek. Dördüncü hakem ise Thomas Bramall olacak.

VAR'da Peter Bankes, AVAR'da ise Matthew Donohue oturacak.

BAŞAKŞEHİR'E BELÇİKALI HAKEM

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir ise 2. Eleme Turu rövanşında Inter Turku ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Maçı ise Belçika Futbol Federasyonu'ndan Nathan Verboomen yönetecek.

Yardımcılıklarını Mathias Hillaert ve Maarten Toeback üstlenecek. Dördüncü hakem ise Jasper Vergoote olacak.