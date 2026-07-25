Çerkezköy’de yolcu treninin vagonu raydan çıktı
Edirne-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yolcular başka bir trene aktarıldı.
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Edinilen bilgilere göre, Edirne-Çerkezköy-İstanbul hattında sefer yapan yolcu treni, Çerkezköy Tren İstasyonu'na yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.
YOLCULAR BAŞKA TRENE AKTARILDI
İhbar üzerine bölgeye Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla bir süre tren içinde bekletilen yolcular, daha sonra olay yerine gönderilen başka bir trene aktarıldı.
Kazada can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, demir yolu hattında kurtarma çalışması başlatıldı.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam