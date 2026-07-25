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Çerkezköy’de yolcu treninin vagonu raydan çıktı

Edirne-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yolcular başka bir trene aktarıldı.

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Çerkezköy’de yolcu treninin vagonu raydan çıktı

Edinilen bilgilere göre, Edirne-Çerkezköy-İstanbul hattında sefer yapan yolcu treni, Çerkezköy Tren İstasyonu'na yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.

Edirne-İstanbul seferini yapan tren raydan çıktı. (Fotoğraflar İHA foto arşivinden alınmıştır.)Edirne-İstanbul seferini yapan tren raydan çıktı. (Fotoğraflar İHA foto arşivinden alınmıştır.)

YOLCULAR BAŞKA TRENE AKTARILDI

İhbar üzerine bölgeye Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla bir süre tren içinde bekletilen yolcular, daha sonra olay yerine gönderilen başka bir trene aktarıldı.

Kazada can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, demir yolu hattında kurtarma çalışması başlatıldı.

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