UCM kararı katil Netanyahu'yu durdurmadı: BM'ye gitmeyi planlıyor

Gazze'deki saldırılar nedeniyle uluslararası kamuoyunun sert tepkisiyle karşı karşıya kalan ve hakkında UCM tarafından tutuklama emri çıkarılan barbar Netanyahu, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmayı planladığını söyledi. Fox News'a konuşan Netanyahu, tutuklanma endişesi taşımadığını belirtirken İran'a yönelik sert açıklamalar yaptı ve Suudi Arabistan ile normalleşme sürecine desteğini yineledi.

"Hayır, hiçbir şeyden endişe duymuyorum. Bunu kesinlikle yapmayı planlıyorum. Başbakanlığım boyunca neredeyse her yıl toplantılara katıldım."

Başbakanlığı dönemi boyunca hemen her yıl bu toplantılarda yer aldığını belirterek UCM kararlarını hiçe sayan bir tutum sergiledi.

UCM'NİN TUTUKLAMA EMRİ

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

İRAN'A YÖNELİK SERT MESAJLAR

Tahran yönetiminin devrilmesi ya da "nükleer programına son vermesi ve rotasını değiştirmesi gerektiğinin bilincine varacak kadar" zayıflatılması halinde İran'la savaşın tamamen sona ermesi gerektiğini ifade eden Netanyahu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkan Trump'ın başarmaya çalıştığı şey, aslına bakarsanız tam olarak bu ve ben bunu sonuna kadar destekliyorum. Ancak şu ya da bu şekilde nükleer programlarına son vermek zorundalar. Bir anlaşmayla ya da anlaşmasız, bu iş son bulmak zorunda."

Ayrıca İran'ın ve Orta Doğu'daki "vekil güçlerinin" İsrail'e yönelik olası bir saldırısının büyük bir hata olacağını savunan Netanyahu, Tahran'ı "çok şiddetli karşılık vermekle" tehdit etti.