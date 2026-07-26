Yunanistan'da F-35 ve KAAN paniği! Yunan generalden itiraf: "Türkiye'ye 6 tane bile yeter"

Ankara'nın ABD'den yüksek sayıda F-35 tedarik etmesine gerek kalmadığını savunan Baltzois, Türkiye'nin ana hedefinin bu uçakları sadece uçurmak değil, elde edeceği teknolojik birikimi milli muharip uçak KAAN başta olmak üzere yerli platformlara aktarmak olduğunu öne sürdü. Yunan general, şu ifadeleri kullandı:

"Türkler için altı F-35 bile yeterli olur. Bu uçakları 'tersine mühendislik' yöntemiyle inceleyerek kendi sistemlerini geliştirmekte bir rehber ve pusula olarak kullanırlar. ABD yönetimi de bu teknoloji kazanım potansiyelinin farkında olduğu için teslimatlar konusunda temkinli davranıyor."