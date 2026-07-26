Yunanistan'da F-35 ve KAAN paniği! Yunan generalden itiraf: "Türkiye'ye 6 tane bile yeter"
Türkiye’nin F-35 programına olası dönüşü ve yerli dördüncü/beşinci nesil projeleri Yunanistan’da panik havası yaratmayı sürdürüyor. Yunan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Emekli Korgeneral Yannis Baltzois, Ankara’nın devasa filolara ihtiyacı olmadığını belirterek, “Türkler için 6 adet F-35 bile yeterli olur” değerlendirmesinde bulundu.
Yunanistan merkezli Militaire'de Türkiye'nin savunma sanayii stratejisini değerlendiren Emekli Korgeneral Yannis Baltzois, itiraf niteliğinde ifadelerde bulundu.
Ankara'nın ABD'den yüksek sayıda F-35 tedarik etmesine gerek kalmadığını savunan Baltzois, Türkiye'nin ana hedefinin bu uçakları sadece uçurmak değil, elde edeceği teknolojik birikimi milli muharip uçak KAAN başta olmak üzere yerli platformlara aktarmak olduğunu öne sürdü. Yunan general, şu ifadeleri kullandı:
"Türkler için altı F-35 bile yeterli olur. Bu uçakları 'tersine mühendislik' yöntemiyle inceleyerek kendi sistemlerini geliştirmekte bir rehber ve pusula olarak kullanırlar. ABD yönetimi de bu teknoloji kazanım potansiyelinin farkında olduğu için teslimatlar konusunda temkinli davranıyor."
"ÇİNLİLERİN YAPTIĞINI BUGÜN TÜRKLER ÇOK DAHA İYİ YAPIYOR"
Türkiye'nin teknoloji transferi ve yerli üretim kabiliyetini Çin'in geçmişte izlediği sanayileşme modeliyle kıyaslayan Baltzois, Ankara'nın bu alandaki başarısına dikkat çekti:
Çin Modelini Aşma Başarısı: "Çinlilerin yıllar önce yaptığını bugün Türkler çok daha iyi yapıyor. Türkiye tam olarak bu gelişim aksını izliyor."
F-16 Uyarısı: Benzer bir teknoloji adaptasyon riskinin F-16 Blok 70 modernizasyon süreçleri için de geçerli olduğunu vurgulayan Baltzois, Türk savunma sanayisinin ulaştığı yetkinliğin göz ardı edilemeyeceğini belirtti.
"TÜRKİYE - KATAR - PAKİSTAN EKSENİ KURULDU"
Bölgesel ittifak dengelerine de değinen Yunan emekli general, Atina ile Tel Aviv arasındaki eksene karşı Ankara'nın kendi stratejik bloğunu çoktan tahkim ettiğini belirtti.
Baltzois, Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini dengelerken aynı zamanda Türkiye - Katar - Pakistan hattında güçlü bir küresel ittifak yapısı inşa ettiğini dile getirdi.