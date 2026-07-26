Galatasaray'dan Konstantinos Karetsas bombası!
On numara transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Genk forması giyen Konstantinos Karetsas’ı listesine aldı. 10+4 yabancı kuralına uygun olan 18 yaşındaki futbolcu için Belçika ekibinin 40 milyon Euro’ya ulaşan bir paket istediği belirtildi.
On numara transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Genk forması giyen Konstantinos Karetsas'ı listesine aldı. Sarı-kırmızılıların henüz resmî girişimde bulunmadığı 18 yaşındaki futbolcu için Belçika ekibinin 40 milyon euroya ulaşan bir bonservis paketi istediği belirtildi.
Yeni sezon öncesinde orta saha ve hücum rotasyonunu güçlendirmeyi planlayan Galatasaray, farklı profillerdeki oyuncular için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Bruno Fernandes ve Can Uzun gibi yüksek maliyetli isimlerin yanı sıra 10+4 yabancı kuralına uygun genç futbolcuları da yakın takipte.
KARETSAS TRANSFER LİSTESİNE EKLENDİ
Galatasaray, Belçika temsilcisi Genk'te forma giyen Konstantinos Karetsas'ı transfer listesine dahil etti. Sarı-kırmızılıların, teknik kapasitesi ve oyun kurma becerisiyle dikkat çeken genç futbolcunun durumunu takip ettiği belirtildi. Karetsas için henüz Genk'e resmî teklif sunulmadığı, ilk aşamada oyuncunun transfer şartlarının değerlendirildiği ifade edildi.
10+4 YABANCI KURALINA UYUYOR
19 Kasım 2007 doğumlu olan Konstantinos Karetsas, Süper Lig'de uygulanacak 10+4 yabancı kuralındaki genç oyuncu şartına uyuyor. Galatasaray yönetiminin, kadro planlamasında hem doğrudan katkı verebilecek hem de uzun vadede değer kazanabilecek genç isimlere yöneldiği kaydedildi.
Karetsas'ın genç yaşına rağmen Genk ve Yunanistan Milli Takımı'nda forma giymesi, oyuncuyu sarı-kırmızılıların transfer listesinde öne çıkaran unsurlar arasında bulunuyor.
GENK 40 MİLYON EUROLUK PAKET İSTİYOR
Genk'in genç futbolcu için yüksek bir bonservis beklentisi bulunuyor. Belçika ekibinin 35 milyon euro garanti ücretin yanı sıra 5 milyon euroluk bonus talep ettiği ve toplam paketin 40 milyon Euro'ya ulaşabileceği belirtildi.
Karetsas'ın Genk ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesinin bulunması, Belçika temsilcisinin transfer görüşmelerindeki elini güçlendiriyor. Galatasaray'ın yüksek maliyet nedeniyle oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini değerlendirebileceği ancak Genk'in bu formüle sıcak bakmadığı ifade edildi.
DORTMUND'UN TEKLİFİ REDDEDİLDİ
Borussia Dortmund, Konstantinos Karetsas transferi için Genk ile görüşmelere başladı. Alman ekibinin bonuslarla birlikte 35 milyon euroya ulaşan ve sonraki satıştan pay içeren teklifinin Genk tarafından geri çevrildiği belirtildi.
Dortmund'un oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı ve transfer yarışında önde bulunduğu öne sürülüyor. Genk'in bonservis beklentisini karşılayacak yeni bir teklif gelmemesi halinde görüşmelerin uzayabileceği kaydedildi.
MILAN DA GENÇ YILDIZIN PEŞİNDE
Konstantinos Karetsas ile ilgilenen kulüpler arasında Milan da bulunuyor. İtalyan temsilcisinin 18 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir takip ettiği ancak henüz Genk'e resmî bir teklif sunmadığı belirtildi. Dortmund ve Milan'ın ilgisi, Galatasaray açısından transfer yarışını daha zorlu hâle getiriyor. Sarı-kırmızılı yönetimin oyuncunun durumunu takip ederek transfer şartlarının oluşması hâlinde harekete geçebileceği ifade edildi.
49 MAÇTA 21 GOLE KATKI
Konstantinos Karetsas, geçtiğimiz sezon Genk formasıyla 49 resmî karşılaşmada görev yaptı. Genç futbolcu, bu müsabakalarda 3 kez fileleri havalandırırken takım arkadaşlarına 18 gol pası verdi. Karetsas böylece sezon boyunca 21 gole doğrudan katkı sağladı. Toplam 3 bin 244 dakika sahada kalan Yunan futbolcu; oyun görüşü, dar alandaki tekniği ve hücum bölgesindeki pas kalitesiyle dikkat çekti.
KONSTANTINOS KARETSAS KİMDİR?
Konstantinos Karetsas, 19 Kasım 2007 tarihinde Belçika'nın Genk kentinde dünyaya geldi. Yunanistan Milli Takımı'nı tercih eden 18 yaşındaki futbolcu; on numara, merkez orta saha ve sağ kanat bölgelerinde görev yapabiliyor. 1,73 metre boyundaki sol ayaklı oyuncu, Genk altyapısının ardından Anderlecht altyapısında forma giydi ve daha sonra yeniden Genk'e döndü.
Genk ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Karetsas'ın güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz sezon 49 resmî maçta 3 gol ve 18 asist üreten genç futbolcu, Galatasaray'ın on numara transferindeki gelecek vadeden seçenekleri arasında yer alıyor.