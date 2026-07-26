On numara transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Genk forması giyen Konstantinos Karetsas'ı listesine aldı. Sarı-kırmızılıların henüz resmî girişimde bulunmadığı 18 yaşındaki futbolcu için Belçika ekibinin 40 milyon euroya ulaşan bir bonservis paketi istediği belirtildi.

Yeni sezon öncesinde orta saha ve hücum rotasyonunu güçlendirmeyi planlayan Galatasaray, farklı profillerdeki oyuncular için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Bruno Fernandes ve Can Uzun gibi yüksek maliyetli isimlerin yanı sıra 10+4 yabancı kuralına uygun genç futbolcuları da yakın takipte.