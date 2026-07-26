CHP'li ABB'nin altyapı çalışması binayı kanalizasyon suyuna gömdü! Başkentte rezalet

Bina sakini Recep Çağlın. (Fotoğraflar: İHA)

Çağlın, hem polise hem belediyeye şikayette bulunmasına rağmen bir sonuç alamadığını ifade etti. 20 senedir kanalizasyon basmayan binayı kanalizasyon suları bastığını ifade eden Çağlın, "Şehit Ali Rıza Altın Caddesi'ne büz döşendi. Bu büz döşendikten sonra bu mağduriyeti yaşamaktayız. Aynı zamanda binanın yöneticisiyim. Dünden bu yana mahvolduk. Binaya kokudan girilmiyor. Belediyeden bir sonuç alamadık. Daha öncekinde de aynı mağduriyeti yaşadık. Dün sabahleyin sularımız kesildi. Gece 00.00'da geleceği söylenmişti fakat bugün 11.30'da geldi. Tekrar kesildi yarın 06.00'da gelecek. Evimde hastam var. Burası Ankara, başkent. Ben bu başkentte bunları yaşıyorum. Derdime bir çare bulamadım. Derdimi ifade edecek kimse bulamadım. Ben çaresiz mağdur kaldım. Benim sesimi bir duysunlar. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasını bir görsünler. Her şey ortada. Daha önce çok mağduriyet yaşadım. Burası nasıl temizlenecek? Burası ilaçlanacak, burası badana olacak. İşin masrafını ikinci boyuta bıraktım. Başkentte yaşanıyor bunlar. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Her şey ortada göründüğü gibi" diye konuştu.