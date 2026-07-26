Özgür Özel Anıtkabir'e Mansur Yavaş'sız yürüdü
Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti heyeti, kuruluş ilanının ardından Anıtkabir’e çıktı. Mozoleye çelenk bırakan Özel, Anıtkabir Özel Defteri’nde CHP’yi Atatürk’e şikayet etti. Özel’in Yeni Parti’sinin Anıtkabir ziyaretinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yer almaması dikkat çekti. Özel’in geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Anıtkabir yürüyüşünde kol kola girdiği Yavaş’ın bu defa olmayışı, yeni oluşuma destek vermediği şeklinde yorumlandı.
Özgür Özel, CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle birlikte Anıtkabır'e yürüdü.
Özel ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek "CHP'nin kurucusu" Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Özel ve beraberindeki YP heyeti daha sonra İsmet İnönü'nün mezarını ziyaret etti.
Özgür Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, bugün, en büyük eseriniz olan Cumhuriyetimizin sunduğu imkanlarla kuruluşunu tamamladığımız YENİ Partimizin Kurucular Kurulu üyeleriyle birlikte huzurunuzdayız. Emanetiniz olan Cumhuriyetimiz, bugün ne yazık ki çoklu krizlerle karşı karşıyadır. İktidarda olan bir siyasi partinin; demokrasiyi baskılayan, hukuku zedeleyen, ekonomik ve sosyal adaleti bozan, devlet yönetimini şahsileştiren politikaları, ülkemizi ve milletimizi ağır sıkıntılarla sürüklemiştir.
Türkiye'mizi; bu çoklu kriz ortamından kurtarmak; örselenen, hürmetsizlik edilen ve hatta esir alınan tüm eserlerinize layıkıyla sahip çıkabilmek için YENİ Partimizi kurarak, yeni bir yürüyüşü başlattık. Bu yolda pusulamız ve tek güvencemiz milletimizdir. Hedefimiz; sizden ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden aldığımız ilhamla; özgür, bağımsız, demokratik, adil ve müreffeh bir Türkiye'yi milletimizle birlikte inşa etmektir.
Kuşatılan mirasınızı koruma görevi, YENİ Parti'nin kadrolarına emanettir. Size, silah arkadaşlarınıza, Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarına şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."
MANSURSUZ ADIMLAR
Özgür Özel'in Anıtkabir yürüyüşünde bu defa bir eksiklik göze çarptı.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel'in Yeni Parti heyetiyle gerçekleştirdiği Anıtkabir ziyaretine iştirak etmedi.
Mansur Yavaş, 30 Mayıs'ta CHP ile köprüleri atan Özgür Özel ile kol kola girerek Anıtkabir'e kadar yürümüştü.
21 Mayıs'taki mutlak butlan kararının ardından 24 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nden çıkarılan Özgür Özel ve ekibi, 30 Mayıs'ta Anıtkabir'e yürümüştü. CHP'yi bölecek ilk adımların atıldığı bu Anıtkabir yürüyüşünde Mansur Yavaş'ın da yer alması dikkat çekmişti.
BİR VAR BİR YOK
Mansur Yavaş'ın "yeni oluşuma destek" olarak değerlendirilen bu yürüyüşünün devamı gelmedi.
Özgür Özel, 24 Temmuz'da CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kurduklarını resmen ilan etti.
Fakat Mansur Yavaş, CHP'den istifa eden "Özel destekçileri" kervanına katılmadı.
Bu yönde Özgür Özel'e soru yöneltilirken, Özel, "'Ben yokum' demeyen herkesi yanımızda kabul ediyoruz." diyerek Yavaş'a açık kapı bırakmıştı.
Mansur Yavaş ise Özel'in Yeni Parti çağrısına hiçbir olumlu cevap vermedi.
Yavaş'ın Özel'in Anıtkabir yürüyüşünde de yer almaması Yeni Parti'ye yönelik en net tavır olarak kayıtlara geçti.
"GEL CHP'NİN ADAYI OL"
Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu cephesi de Mansur Yavaş'a açık kapı bırakmış ve cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifinde bulunmuştu.
Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin açık cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş'ı işaret edip "Başımızın üstünde yeri var" demişti.
CHP'li Tekin, "İnşallah ortak akılla karar veririz. Verilmezse elbette masada çok önemli bir iki isim var. Mansur Yavaş tabii ki şu anda bizim belediye başkanımız. Ayrıştırmanın bir parçası haline gelmeyen Mansur Yavaş elbette bizim başımızın tacıdır. O konuda nasıl bir karar alınacak bilmiyorum" şeklinde konuşmuştu.
Özgür Özel'in oluşumuna katılmak üzere CHP'den istifa ettiğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da daha sonra yaptığı açıklamada yoluna bir süre daha bağımsız devam edeceğini açıklamıştı.