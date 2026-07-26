CHP Düzce İl Başkanlığı'nda Özel ve İmamoğlu'nun pankartları yırtıldı
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan seçilmesinin ardından Düzce İl Başkanlığı'nda görev değişimi arbedeyle sonuçlandı. Partiden ihraç edilen eski il başkanı Özcan Dağıstanlı'nın yerine genel merkez tarafından atanan yeni İl Başkanı Kenan Akın, ilk mesai gününde bina kapıları kilitli olunca kapıyı kırarak içeri girdi. Akın, binada asılı duran Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na ait pankartları indirterek yerlerine Türk bayrağı astı. "Kayyum" tepkisi gösteren parti grupları arasındaki gerginliğe bölgeye sevk edilen polis ekipleri müdahale etti.
CHP içerisindeki liderlik değişiminin ardından il örgütlerinde başlayan görev görevden almalar ve yeni atamalar Düzce'de tansiyonu yükseltti. Partiden ihracı tamamlanan eski İl Başkanı Özcan Dağıstanlı'nın koltuğuna oturan Kenan Akın, sabah saatlerinde görevine başlamak üzere parti binasına geldi. Ancak binanın kapılarının kilitli olduğunu gören Akın ve beraberindekiler, içeri giremeyince çareyi kapıyı kırarak içeri girmekte buldu.
ÖZEL VE İMAMOĞLU PANKARTLARI İNDİRİLDİ: TÜRK BAYRAĞI ASILDI
İçeri giren yeni İl Başkanı Kenan Akın'ın ilk talimatı binanın dış cephesindeki görseller oldu. İl binasının ön yüzünde yer alan CHP eski Genel Başkanı Özgür Özel ile cezaevinde bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dev pankartları ekiplerce söküldü. İndirilen görsellerin yerine bina cephesine dev Türk bayrağı çekildi.
"KAYYUM" GERGİNLİĞİNE EMNİYET MÜDAHALE ETTİ
Parti binası önünde toplanan bir grup, yapılan atamanın bir "kayyum" kararı olduğunu öne sürerek Akın ve beraberindekilere tepki gösterdi. Yeni yönetimi destekleyen grup ile muhalif partililer arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen emniyet güçleri, iki taraf arasına set çekerek olayların büyümesini engelledi.
KİLİTLER DEĞİŞTİRİLDİ, GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Binasında yaşanan hareketli saatlerin ardından yönetimi devralan Kenan Akın, parti binasının tüm kilitlerini derhal değiştirtti. Yaşanabilecek yeni bir gerginliğe karşı CHP Düzce İl Başkanlığı binası çevresinde polis ekiplerinin güvenlik nöbeti sürdürülüyor.