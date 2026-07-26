CHP içerisindeki liderlik değişiminin ardından il örgütlerinde başlayan görev görevden almalar ve yeni atamalar Düzce'de tansiyonu yükseltti. Partiden ihracı tamamlanan eski İl Başkanı Özcan Dağıstanlı'nın koltuğuna oturan Kenan Akın, sabah saatlerinde görevine başlamak üzere parti binasına geldi. Ancak binanın kapılarının kilitli olduğunu gören Akın ve beraberindekiler, içeri giremeyince çareyi kapıyı kırarak içeri girmekte buldu.

ÖZEL VE İMAMOĞLU PANKARTLARI İNDİRİLDİ: TÜRK BAYRAĞI ASILDI İçeri giren yeni İl Başkanı Kenan Akın'ın ilk talimatı binanın dış cephesindeki görseller oldu. İl binasının ön yüzünde yer alan CHP eski Genel Başkanı Özgür Özel ile cezaevinde bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dev pankartları ekiplerce söküldü. İndirilen görsellerin yerine bina cephesine dev Türk bayrağı çekildi.