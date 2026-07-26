Filenin Sultanları tarih yazdı! Türkiye Milletler Ligi şampiyonu
FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, rakibini 3-1 mağlup ederek 2023'ten sonra ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Daniele Santarelli'nin öğrencileri altın madalyanın sahibi oldu. İlk tebrik Başkan Erdoğan'dan geldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız bir kez daha tarih yazdı. Filenin Sultanları, Brezilya karşısında elde ettiği 3-1'lik galibiyetle FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci kez zirveye çıktı.
SETLERE GÖRE SKORLAR
1. SET | TÜRKİYE - BREZİLYA: 23-25 (0-1)
2. SET | TÜRKİYE - BREZİLYA: 25-23 (1-1)
3. SET | TÜRKİYE - BREZİLYA: 26-24 (2-1)
4. SET | TÜRKİYE - BREZİLYA: 25-21 (3-1)
İLK SET KIRAN KIRANA GEÇTİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile karşılaştığı finalin ilk setinde başa baş bir oyun ortaya koydu. Güney Amerika temsilcisi farkı bir ara 4'e kadar yükseltse de pes etmeyen Filenin Sultanları, seti uzatmaya götürme arefesine kadar geldi. 24-23'te son sayısını alan Sambacılar, 25-23 ile kazanıp 1-0 öne geçti.
SULTANLAR EŞİTLİĞİ YAKALADI
Setlerde 1-0 öne geçen Brezilya'ya karşı mücadelesini sürdüren Ay Yıldızlılar, bu kez rakibine karşı çok daha iyi bir performans ortaya koydu. Çekişmeli geçen setin son bölümünde öne geçmeyi başaran ve farkı 3'e yükselten Sultanlar, 25-23'lik üstünlükle skoru 1-1'e getirdi.
TÜRKİYE GERİ DÖNDÜ
Filenin Sultanları, Brezilya'ya karşı üçüncü sette de yüksek perdeden bir oyun ortaya koydu. Zaman zaman zorlansa da uzatmaya giden seti 26-24 kazanarak skoru 2-1'e getirmeyi başardı ve öne geçti.
SON SÖZ SULTANLAR'IN!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, kazanması adına şampiyonluğa uzanacağı 4. sette disiplinden kopmadı. Zaman zaman açılan fark kapansa da rakibine aman vermeyen Sultanlar, 25-21 galip gelerek skor tabelasını 3-1'e taşıdı ve ikinci kez şampiyon oldu.
"HARİKA BİR İŞ ÇIKARDIK"
Şampiyonluğun ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Gizem Örge, açıklamalarda bulundu.
Başarılı voleybolcu, "Çok zor bir maç oldu! Brezilya'yı da tebrik ediyoruz. Harika bir final maçı oldu. Dizimde büyük bir ağrı ile oynadım ama bu takıma çaba sarf eden herkese teşekkürler. Harika bir iş çıkardık. Çok mutluyum. "Sonuna kadar mücadele ettik, bu kupayı bir kez daha evimize götürmek istedik ve başardık. Çok zor maçtı, kalbi bizimle atan herkese teşekkürler. Kupayla eve dönüyoruz." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL şampiyonluğu sonrası TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı arayarak tebrik etti.