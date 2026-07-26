Filenin Sultanları tarih yazdı! Türkiye Milletler Ligi şampiyonu

Gizem Örge

"HARİKA BİR İŞ ÇIKARDIK"

Şampiyonluğun ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Gizem Örge, açıklamalarda bulundu.

Başarılı voleybolcu, "Çok zor bir maç oldu! Brezilya'yı da tebrik ediyoruz. Harika bir final maçı oldu. Dizimde büyük bir ağrı ile oynadım ama bu takıma çaba sarf eden herkese teşekkürler. Harika bir iş çıkardık. Çok mutluyum. "Sonuna kadar mücadele ettik, bu kupayı bir kez daha evimize götürmek istedik ve başardık. Çok zor maçtı, kalbi bizimle atan herkese teşekkürler. Kupayla eve dönüyoruz." dedi.