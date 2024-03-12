Dolandırıcıların yeni oyunu! Güneş tarlası kuracağız diyerek...

Saadet zinciri benzeri dolandırıcılıklara bir yenisi eklendi. Özellikle dijital platformlarda reklam ve ilan veren enerji şirketi görünümü altındaki dolandırıcılar, vatandaşlara Ankara, İstanbul, İzmir gibi bölgelerde 25 metrekarelik parselleri 20 bin TL'den satarak, buralara kurulacak güneş paneli tarlalarından üretilen elektrikle aylık 2 bin TL kira vermeyi taahhüt ediyor. Kooperatif görünümü veren ve şahıslar üzerine tapu vermeyen bu dolandırıcılar, binlerce kişiyi mağdur etti.

'4 parsel alana 1 parsel hediye', 'Yeni müşteri getir bir parsel hediye' gibi ifadelerle vatandaşı dolandıran şirketler hakkında EPDK hukuki süreç başlattı. Kainat Enerji, Enerji Tarlası ve İhya Enerji adlı şirketler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bu şirketlerin reklamlarda neredeyse her ilde etap etap güneş tarlaları kurdukları izlenimi verdikleri belirlendi. Hiçbir şirketin üretim lisansı olmadığını belirten EPDK yetkilileri, "Kooperatiflere lisans vermiyoruz" dedi.

