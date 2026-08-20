Kuytulcular operasyonunda 41 tonluk kaçak et skandalı yeniden gündemde: Yardım diye toplandı sucuk yapıldı
Adana merkezli 6 ilde 49 adrese düzenlenen operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun ardından Kuytul'un yöneticiliğini yaptığı vakıfla ilgili geçmiş yıllarda ortaya çıkan et skandalı yeniden gündeme geldi. İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere toplandığı belirtilen tonlarca etin dağıtılmadığı, bir bölümünün sucuk üretiminde kullanıldığı öne sürülmüştü.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen ve Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmaya yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 49 adrese şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kuytul çifti de operasyon kapsamında gözaltına alındı.
6 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA
Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüt üyeliği", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma yürütülüyor.
Operasyonun ardından Alparslan Kuytul'un yöneticiliğini yaptığı vakıfla bağlantılı olarak 2018 ve 2020 yıllarında gündeme gelen et olayları da yeniden dikkat çekti.
DEPOYA OPERASYONDA TONLARCA ET ELE GEÇİRİLMİŞTİ
112 Acil Çağrı Hattı'na gelen bir ihbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve zabıta ekipleri, Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenlemişti.
Operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazır halde bulunduğu belirtilen 38 ton 920 kilogram kaynağı belli olmayan et ele geçirilmişti.
İddiaya göre soğuk hava deposunu, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı lideri Alparslan Kuytul'a destek amacıyla izinsiz gösterilere katıldığı ve bu nedenle hakkında iki kez işlem yapıldığı belirtilen Selahattin G. kiralamıştı.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILMADIĞI TESPİT EDİLDİ
Ele geçirilen etlerin vatandaşlardan dini amaçlarla toplandığı, ancak Kurban Bayramı'nın üzerinden günler geçmesine rağmen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığı belirtilmişti.
O dönem piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtilen etlerin, sucuk yapılmak üzere Kayseri'deki bir et işleme tesisine gönderileceği de iddialar arasında yer almıştı.
42 BİN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ
Yapılan çalışmalarda dikkat çeken başka bulgulara da ulaşılmıştı. Örgütün 42 bin adet küçükbaş hayvan derisi topladığı tespit edilirken, ayrıca 4,5 ton sığır eti ve 3 ton bağırsak toplandığı belirtilmişti.
48 BİN SUCUK ÜRETİLDİ
Toplanan ürünlerden 48 bin adet sucuk üretildiği de ortaya çıkmıştı. Böylece ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere toplandığı belirtilen kurban etlerinin amacının dışında kullanıldığına yönelik iddialar gündeme gelmişti.
KUYTUL ÇİFTİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Son operasyon kapsamında gözaltına alınan Alparslan Kuytul, Semra Kuytul ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere yöneltilen suçlamalara ilişkin adli süreç devam ediyor.