Kuytulcular operasyonunda 41 tonluk kaçak et skandalı yeniden gündemde: Yardım diye toplandı sucuk yapıldı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 49 adrese şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen ve Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmaya yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonun ardından Alparslan Kuytul'un yöneticiliğini yaptığı vakıfla bağlantılı olarak 2018 ve 2020 yıllarında gündeme gelen et olayları da yeniden dikkat çekti.

Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" , "örgüt üyeliği" , "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" , "nitelikli dolandırıcılık" , "resmi belgede sahtecilik" ve " Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma yürütülüyor.

DEPOYA OPERASYONDA TONLARCA ET ELE GEÇİRİLMİŞTİ

112 Acil Çağrı Hattı'na gelen bir ihbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve zabıta ekipleri, Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenlemişti.

Operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazır halde bulunduğu belirtilen 38 ton 920 kilogram kaynağı belli olmayan et ele geçirilmişti.

İddiaya göre soğuk hava deposunu, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı lideri Alparslan Kuytul'a destek amacıyla izinsiz gösterilere katıldığı ve bu nedenle hakkında iki kez işlem yapıldığı belirtilen Selahattin G. kiralamıştı.