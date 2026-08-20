CANLI YAYIN
Geri

Kuytulcular operasyonunda 41 tonluk kaçak et skandalı yeniden gündemde: Yardım diye toplandı sucuk yapıldı

Adana merkezli 6 ilde 49 adrese düzenlenen operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun ardından Kuytul'un yöneticiliğini yaptığı vakıfla ilgili geçmiş yıllarda ortaya çıkan et skandalı yeniden gündeme geldi. İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere toplandığı belirtilen tonlarca etin dağıtılmadığı, bir bölümünün sucuk üretiminde kullanıldığı öne sürülmüştü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Kuytulcular operasyonunda 41 tonluk kaçak et skandalı yeniden gündemde: Yardım diye toplandı sucuk yapıldı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen ve Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmaya yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 49 adrese şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kuytul çifti de operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Kuytulcular operasyonunda 41 tonluk kaçak et skandalı yeniden gündemde: Yardım diye toplandı sucuk yapıldı-2

6 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA

Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüt üyeliği", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma yürütülüyor.

Operasyonun ardından Alparslan Kuytul'un yöneticiliğini yaptığı vakıfla bağlantılı olarak 2018 ve 2020 yıllarında gündeme gelen et olayları da yeniden dikkat çekti.

Kuytulcular operasyonunda 41 tonluk kaçak et skandalı yeniden gündemde: Yardım diye toplandı sucuk yapıldı-3

DEPOYA OPERASYONDA TONLARCA ET ELE GEÇİRİLMİŞTİ

112 Acil Çağrı Hattı'na gelen bir ihbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve zabıta ekipleri, Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenlemişti.

Operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazır halde bulunduğu belirtilen 38 ton 920 kilogram kaynağı belli olmayan et ele geçirilmişti.

Kuytulcular soruşturmasının perde arkası: Para trafiğinden örgütsel baskıya dosyaya giren iddialar! CİMERe başvuru yağdıKuytulcular soruşturmasının perde arkası: Para trafiğinden örgütsel baskıya dosyaya giren iddialar! CİMERe başvuru yağdı

İddiaya göre soğuk hava deposunu, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı lideri Alparslan Kuytul'a destek amacıyla izinsiz gösterilere katıldığı ve bu nedenle hakkında iki kez işlem yapıldığı belirtilen Selahattin G. kiralamıştı.

Kuytulcular operasyonunda 41 tonluk kaçak et skandalı yeniden gündemde: Yardım diye toplandı sucuk yapıldı-4

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Ele geçirilen etlerin vatandaşlardan dini amaçlarla toplandığı, ancak Kurban Bayramı'nın üzerinden günler geçmesine rağmen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığı belirtilmişti.

O dönem piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtilen etlerin, sucuk yapılmak üzere Kayseri'deki bir et işleme tesisine gönderileceği de iddialar arasında yer almıştı.

Kuytulcular operasyonunda 41 tonluk kaçak et skandalı yeniden gündemde: Yardım diye toplandı sucuk yapıldı-5

42 BİN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ

Yapılan çalışmalarda dikkat çeken başka bulgulara da ulaşılmıştı. Örgütün 42 bin adet küçükbaş hayvan derisi topladığı tespit edilirken, ayrıca 4,5 ton sığır eti ve 3 ton bağırsak toplandığı belirtilmişti.

Furkan Vakfına 6 ilde şafak operasyonu: Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı! Listede 32 şüpheli var şirketlere kayyum atandıFurkan Vakfına 6 ilde şafak operasyonu: Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı! Listede 32 şüpheli var şirketlere kayyum atandı

48 BİN SUCUK ÜRETİLDİ

Toplanan ürünlerden 48 bin adet sucuk üretildiği de ortaya çıkmıştı. Böylece ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere toplandığı belirtilen kurban etlerinin amacının dışında kullanıldığına yönelik iddialar gündeme gelmişti.

Kuytulcular operasyonunda 41 tonluk kaçak et skandalı yeniden gündemde: Yardım diye toplandı sucuk yapıldı-6

KUYTUL ÇİFTİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Son operasyon kapsamında gözaltına alınan Alparslan Kuytul, Semra Kuytul ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere yöneltilen suçlamalara ilişkin adli süreç devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuytulcular operasyonunda 41 tonluk kaçak et skandalı yeniden gündemde: Yardım diye toplandı sucuk yapıldı-8 Kuytulcular operasyonunda 41 tonluk kaçak et skandalı yeniden gündemde: Yardım diye toplandı sucuk yapıldı-9 Kuytulcular operasyonunda 41 tonluk kaçak et skandalı yeniden gündemde: Yardım diye toplandı sucuk yapıldı-10
Batı Nil virüsü alarmı: Batı Nil virüsü nedir, nasıl bulaşır? Türkiye'de kaç vaka var?
SONRAKİ HABER

Batı Nil virüsü alarmı!

 Bülent Tezcan firari kızı ve damadını savunamadı... Yurt dışı ikrarı! Ezgi ile Umut'un 500 bin sterlinlik Londra vurgunu
ÖNCEKİ HABER

Bülent Tezcan firari çocuklarını savunamadı
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler