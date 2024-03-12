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Çalışana ek ödeme: Asgari ücretliye maaş+8.217 TL! Bu yıl kaç gün için ek ödeme yapılacak?

Yıl sonuna kadar 14.5 gün resmi tatil günü bulunurken, bu günlerde çalışanlar her gün için bir günlük ödeme daha alacak. Hafta tatiline denk geliyorsa ödeme daha da artacak. Asgari ücretliye tam aylıklarının yanı sıra en az 8 bin 217 lira ilave ödeme yapılacak…

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Mart 2024 Güncelleme 12 Mart 2024, 07:01
Çalışana ek ödeme: Asgari ücretliye maaş+8.217 TL! Bu yıl kaç gün için ek ödeme yapılacak?

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Ülkemizde mesai saatlerinin kısaltılması yönündeki çalışma merak edilirken, yaklaşan Ramazan Bayramı dikkatleri bu yılki resmi tatillere çevirdi. Resmi tatil olan 1 Ocak geride kalırken, bu yıl sonuna kadar 14.5 resmi tatil günü daha bulunuyor. Bu günlerin bazıları hafta sonuyla da birleşerek çalışanlara daha uzun tatil yapma imkanı sunuyor. Ancak bu resmi tatillerde çalışacak pek çok kişi de bulunuyor. Peki bu dönemlerde zorla çalıştırma yapılır mı? Çalışanların ücretleri nasıl hesaplanacak? Hafta tatiline denk gelirse ne kadar ödeme alınacak? İşte detayları…

Bayramda çalışmak zorunlu mu?
İşçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmeleri için yazılı olarak onaylarının alınmış olması ya da imzalanmış iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde çalışacakları yönünde bir hüküm olması gerekiyor. Eğer işçinin onayı yoksa işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmak zorunda değildir.

Bayramda çalışanların ve çalışmayanların ücret hesabı nasıl yapılır?
Resmi tatillerde çalışmayan işçiler ücretlerini tam olarak alıyor. Bu günlerde çalışanlara ise tam ücretinin yanı sıra resmi tatilde çalıştığı her gün için ayrıca bir günlük ücret daha ödenmesi şart. Üstelik resmi tatilde 1 saat bile çalışılsa, tam gün çalışılmış sayılması gerekiyor. Eğer resmi tatil işçinin haftalık tatil gününe denk geliyor ve çalışılıyorsa, o gün için verilecek ilave ücret yüzde 50 artırımlı ödeniyor. Yani çalışan o günün ücretini tam alıyor, üzerine 1.5 gündelik tutarında ödeme daha yapılıyor.

Para yerine izin kullandırılması mümkün mü?
Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti işçilere nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. İşveren bayramda çalıştırıp bayramdan sonra izin uygulaması yapamıyor. Ayrıca bayramda çalışan işçiye de zamlı ücretini ödemek durumunda. Yani bayram gününü normal gün gibi düşünerek ödeme yapması mümkün değil.

Arife günü çalışan fazla mesai ücreti mi alır?
İş Kanunu'na göre arife günü genel tatil günüdür. Bu nedenle işçiye genel tatil günlerindeki ücret ödeme kriterlerine göre ödeme yapılır. Arife günü saat 13.00'ten sonra yapılan çalışmalar için işçiye yarım günlük ilave ücret ödemesi gerçekleştirilir.

Bayramda fazla mesai ücreti ödenir mi? Nasıl hesaplanır?
Genel tatil gününde işçi kaç saat çalışmış olursa olsun, tam günlük ücrete hak kazanıyor. Bayramda çalışanlar fazladan ödeme alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa ayrıca fazla çalışma ücreti, yapılacak ödemeye ilave ediliyor. Burada haftalık çalışma saatine bakılıyor. İşçinin haftalık çalışması 45 saatin üzerine çıkmış ise bu durumda fazla mesai ücreti de ödenmesi gerekiyor. Fazla çalışmalar yüzde 50 zamlı veriliyor.

Resmi tatillerde çalışanlar ne kadar ilave ödeme alacak?
Maaşa göre alınacak ek ödeme farklılık gösterecek. Asgari ücretli bir çalışanın günlük ücreti 566,74 lira (17.002,12 / 30) seviyesinde bulunuyor. Resmi tatillerde çalışan asgari ücretliye çalıştığı her gün için bu ücrete ilave olarak 566,74 lira, eğer o gün hafta tatiline denk geliyorsa 850,11 lira ödeme yapılacak. Bu yılın kalan dönemindeki resmi tatil olan 14.5 günde çalışan asgari ücretli tam maaşının yanı sıra 8 bin 217 lira 73 kuruş (566,74 x 14.5) ilave ödeme alacak. Bu günlerden hafta tatiline denk gelen günlere göre ödeme daha da artacak.

İŞTE RESMİ TATİL GÜNLERİ

Ramazan Bayramı: 3.5 gün
- 9 Nisan Salı yarım gün
- 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe, 12 Nisan Cuma tam gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 1 gün. 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 gün, 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 1 gün, 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı: 4.5 gün
- 15 Haziran Cumartesi yarım gün
- 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı, 19 Haziran Çarşamba tam gün

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 1 gün, 15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 1 gün, 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 1.5 gün
- 28 Ekim Pazartesi yarım gün
- 29 Ekim Salı tam gün

ASGARİ ÜCRETLİNİN İLAVE ÖDEME HESABI
- Günlük net ücret: 17.002,12 / 30 = 566,74 TL
- Günlük ilave resmi tatil ücreti: 566,74 TL
- Günlük ilave resmi tatil ücreti (hafta tatiline denk geliyorsa): 850,11 TL
- 14.5 günlük ilave ödeme: 566,74 x 14.5 = 8.217,73 TL

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