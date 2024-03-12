Alperen Şengün, Sacramento maçında dizi ve ayak bileğinden sakatlandı

NBA'de bu sezon Houston Rockets formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan milli basketbolcumuz Alperen Şengün'e nazar değdi. Sacramento Kings ile oynanan maçta sağ dizinden ve ayak bileğinden sakatlanan Şengün, salonu tekerlekli sandalyeyle terk etti.

Yıldız basketbolcunun gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Maçta 14 sayı, 6 ribaunt üreten yıldız oyuncunun dizindeki ve ayak bileğindeki sakatlığının boyutu, çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

BU ÇOK KORKUTUCU

Öte yandan Sacramento'nun oyuncuları Domantas Sabonis, "Raporların ne olduğunu bilmiyorum ama tekerlekli sandalyeyle dışarı çıkan birini gördüğünüzde bu kesinlikle korkutucu" dedi.