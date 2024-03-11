Kara haber

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Niğde’de Alman dağcılarla kayak yapan Türk rehber, kar kütlesi altında kalarak hayatını kaybetti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mart 2024 Güncelleme 11 Mart 2024, 07:00
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Almanya'dan tur kayağı yapmak için önceki gün Niğde'nin Çamardı ilçesine gelen 6 Alman dağcı ile Türk rehber İsmet İnan (52), ilk olarak Aladağlar Emli Vadisi'nde rota çalışması yaptı. Dün belirlenen rotada kayak yapan ekibin, inişe geçtiği sırada rehber İnan'ın üzerine kar yığını düştü. Kar kütlesi altından kalan İnan, Alman dağcılar tarafından çıkarıldı. Hayatını kaybettiği belirlenen İnan'ı belli bir bölgeye kadar taşıyan dağcılar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yoğun sis nedeniyle ekipler, İnan'ın cansız bedeninin bulunduğu yere ulaşamadı. Çamardı Devlet Hastanesi'ne götürülen Alman dağcıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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